لاعب سابق بتشلسي: هازارد يعشق الكسل والأرز بالحليب ومحمد صلاح بكى بسبب توبيخ مورينيو

كشف زميل سابق للنجم المصري محمد صلاح عن موقف بكى فيه لاعب ليفربول حاليا خلال فترة دفاعه عن ألوان تشلسي في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كما وصف البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد بأنه أكسل لاعب زامله خلال مسيرته.

ودافع محمد صلاح عن ألوان تشلسي لموسمين ونصف، بعدما انضم إليه قادما من بازل السويسري في يناير/كانون الثاني 2014، دون أن يتمكن من حجز مكان ثابت له في تشكيلة الفريق، ليخرج على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي.

وعانى صلاح في فترته مع تشلسي من استبعاد مورينيو له في معظم المباريات، ووصل به الأمر إلى توبيخه بحدة خلال إحدى المباريات، ليدخل النجم المصري في نوبة بكاء، بحسب زميله آنذاك جون أوبي ميكيل.

وقال ميكيل الذي لعب لتشلسي بين عامي 2006 و2017 -في مقابلة مع موقع "دبي آي" (Dubai Eye)- "بعد نهاية الشوط الأول من مباراة لتشلسي ضد نوريتش سيتي، دخل مورينيو غرفة الملابس ووبخ محمد صلاح بحدة وطالبه بعدم العودة إلى الملعب في الشوط الثاني".

وأضاف: "تأثر صلاح بقوة من الموقف وبكى، وتسبب الموقف بتعاطف اللاعبين معه".

وفي المقابلة نفسها، تحدّث ميكيل عن زميله السابق في تشلسي أيضا البلجيكي إيدين هازارد، مؤكدا أنه كان أكسل لاعب يزامله طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم.

وقال اللاعب النيجيري إن هازارد لم يكن ملتزما بالتدريبات واتسم بالكسل الشديد، لكن رغم ذلك كان يتألق في المباريات، وفي كثير منها يفوز بجائزة أفضل لاعب.

وأكمل: "لم يكن هازارد بحاجة إلى التدرب على أعلى مستوى ليكون الأفضل في الفريق خلال المباريات".

