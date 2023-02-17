"ربما قبل نهاية الموسم الحالي".. زيدان يؤكد قرب عودته للتدريب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان استعداده للعودة إلى مجال التدريب بعد نحو عامين من رحيله عن ريال مدريد، مشيرا إلى أنه لا يستبعد بدء مهمة جديدة قبل نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ولم يشرف زيدان على أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني عقب نهاية موسم 2020-2021 في محطته الثانية، وكان مرشحا بقوة لقيادة منتخب فرنسا بعد نهاية كأس العالم 2022 في دولة قطر، لكن الاتحاد الفرنسي مدد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب.

وقال زيدان في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية "الآن أصبح لدي الوقت للعودة، ربما حتى يونيو، لكن كل شيء يمكن أن يسير بسرعة كبيرة".

وأضاف "العودة إلى التدريب هي رغبتي الأولى حاليا، وأعتقد أنني أملك الوقت اللازم لهذه المهمة".

بدورها، ذكرت إذاعة "مونتي كارلو" (RMC Sport) أن وجهة زيدان القادمة قد تكون باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من تعاقد الأخير مع كريستوف غالتييه قبل 7 أشهر فقط.

وأضافت أن يوفنتوس الإيطالي من بين الوجهات المحتملة الأخرى لزيدان، في ظل تعثر نتائج الفريق حاليا تحت قيادة المدرب ماسيمليانو أليغري.

وسبق لزيدان الدفاع عن ألوان يوفنتوس كلاعب الفترة بين عامي 1996 و2001، حيث توج مع "السيدة العجوز" بـ5 ألقاب، هي الدوري الإيطالي (مرتان)، كأس السوبر (مرة)، السوبر الأوروبي (مرة)، وكأس إنتركونتيننتال (مرة)، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد.

واقتصرت رحلة زيدان التدريبية على نادي ريال مدريد فقط، إذ حقق معه نتائج مميزة، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا (3 مرات)، والدوري الإسباني (مرتان) خلال عمله مع النادي الملكي على مرحلتين.

وحاولت العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التعاقد مع زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد، لكنه رفض كل العروض، وكان ينتظر دوره في الإشراف على المنتخب الفرنسي بعد نهاية كأس العالم 2022، لكن تلك الرغبة لم تتحقق مع تجديد عقد ديشامب.