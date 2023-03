ترهيب وتهديدات بالقتل لقضاة دوريات الهواة.. الاتحاد الإنجليزي يقرر تثبيت كاميرات في زي الحكام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الجمعة- أنه سيثبت كاميرات في زي الحكام على سبيل التجربة في مسابقات دوري الهواة لكرة القدم بإنجلترا، لتحديد إذا ما كانت تلك التقنية ستسهم في "تحسين تصرفات المشاركين واحترامهم للحكام".

وقال رئيس لجنة الحكام بإنجلترا بول فيلد -الأسبوع الماضي- إن الإساءة الجسدية واللفظية تزداد لدرجة تعرض أرواح حكام الساحة الهواة في البلاد للخطر.

ووفقا لاستبيان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، فإن أكثر من 900 حكم من الهواة كشفوا عن مستويات مقلقة من الإساءة والترهيب مع حالات متعددة من التهديدات بالقتل.

والعام الماضي، قرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف 380 لاعبا ومدربا بسبب مهاجمة أو تهديد أحد أفراد الطاقم التحكيمي للمباريات.

Starting in Middlesborough this weekend, The @FA will begin to trial the use of referee bodycams across 4 adult #GrassrootsFootball leagues in England before the end of the 22/23 season, to explore whether the use improves respect towards referees in the grassroots game.

— England Football (@EnglandFootball) February 17, 2023