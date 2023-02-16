شاهد- دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يفوز على تشلسي بهدف رائع

استغل بوروسيا دورتموند الألماني عاملي الأرض والجمهور وحقق الأهم بفوزه على ضيفه تشلسي الإنجليزي "غير الموفق" 1-صفر الأربعاء على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل كريم أديمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بمجهود فردي رائع من انطلاقة من الثلث الدفاعي لفريقه.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في 7 مارس/آذار المقبل.

وكان دورتموند صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة، لكن الفرص الخطيرة كانت لتشلسي غير أن مهاجميه لم يستغلوها لتحقيق انتصار ثمين خارج القواعد.

وأبقى مدرب دورتموند الكرواتي إدين تيرزيتش على القائد ماركو رويس وقطب الدفاع الدولي ماتس هوملس على دكة البدلاء، فحمل الدولي الإنجليزي الواعد جود بيلينغهام شارة القائد.

كما لعب الدولي العاجي سيباستيان هالر أساسيا للمرة الأولى في المسابقة مع ناديه الجديد عقب تعافيه من سرطان الخصيتين.

في المقابل، دفع غراهام بوتر بثلاثة وافدين جدد في الانتقالات الشتوية بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، هم البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد الإسباني، والأوكراني ميخايلو مودريك القادم من شاختار دونيتسك، والأرجنتيني إنسو فرنانديس المنضم من بنفيكا البرتغالي.

وأجرى المدرب 3 تبديلات على التشكيلة التي تعادلت مع الجار ويستهام يونايتد (1-1) السبت في الدوري، فدفع بالسنغالي خاليدو كوليبالي والمغربي حكيم زياش وبن تشيلويل، مكان الفرنسي بونوا بادياشيل وموني مادويكي والإسباني مارك كوكوريلا.

وضغط بوروسيا دورتموند منذ البداية، لكن دون خطورة على مرمى الدولي الإسباني كيبا أريزابالاغا.

وانتظر دورتموند الدقيقة 18 لتهديد مرمى ضيوفه عندما تلقى المدافع الأيسر ماريوس وولف كرة خلف الدفاع من الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة، لكنه سددها برعونة خارج المرمى.

وكاد هالر يفعلها إثر تمريرة من يوليان براندت داخل المنطقة، سددها من مسافة قريبة إلى جوار القائم الأيسر للحارس كيبا (27).

وأهدر فيليكس فرصة ذهبية لمنح التقدم للنادي اللندني، عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من زياش داخل المنطقة فسددها فوق العارضة (32).

وحذا أديمي حذوه بتسديدة مماثلة من حافة المنطقة، إثر تمريرة من براندت مرت فوق العارضة (34).

وتابع فيليكس إهدار الفرص عندما تلقى كرة رائعة من الألماني كاي هافيرتس داخل المنطقة، فتلاعب بالمدافع وولف وسددها من مسافة قريبة في العارضة، قبل أن يشتتها الدفاع (38).

وكاد وولف يفعلها بتسديدة من حافة المنطقة مرّت بجوار القائم الأيمن البعيد لكيبا (42).

وكان تشلسي الأفضل في بداية الشوط الثاني، وأنقذ الحارس السويسري غريغور كوبل مرماه من هدف محقق بتصديه لركلة حرة مباشرة للمدافع ريس جيمس من خارج المنطقة (55).

ورد براندت بتسديدة قوية زاحفة من حافة المنطقة تصدى لها كيبا (58).

وجرب فرنانديس حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت بين يدي كوبل (58).

وتابع كوبل تألقه وأبعد تسديدة قوية في الدقيقة 62 لجيمس من داخل المنطقة إلى ركلة ركنية، ارتدت بهجمة قادها أديمي إثر تلقيه كرة من المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو، فانطلق من منتصف الملعب وتلاعب بفرنانديس وتوغل داخل المنطقة مراوغا كيبا قبل أن يسددها بيمناه داخل المرمى الخالي (63).

وأبعد إيمري تشان كرة من خط المرمى إثر تسديدة قوية لكوليبالي من مسافة قريبة تصدى لها الحارس كوبل وهي في طريقها إلى معانقة الشباك (78).

وسدد فيليكس كرة زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها كوبل (83).

وحرم كوبل فرنانديس من التعادل بإبعاده ببراعة تسديدته القوية من خارج المنطقة إلى ركنية (90+5).