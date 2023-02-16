شاهد.. ريال مدريد يقسو على إلتشي وبنزيمة يصبح الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد بعد رونالدو

نجح فريق ريال مدريد في استغلال الدفعة المعنوية الهائلة التي نالها بعد التتويج هذا الأسبوع بكأس العالم للأندية، واكتسح إلتشي 4-صفر يوم الأربعاء، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل انطلاق المباراة، شهد ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي احتفالية بكأس العالم للأندية التي فاز بها الريال السبت الماضي في المغرب.

وبدأت المباراة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زلازل تركيا وسوريا.

وسيطر ريال مدريد على الشوط الأول تماما، وتقدم فيه بثلاثة أهداف سجلها ماركو أسينسيو في الدقيقة الثامنة وكريم بنزيمة من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و45.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، أن بنزيمة تخطى راؤول غونزاليس (228 هدفا) وأصبح الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد برصيد 230 هدفا، بعد كريستيانو رونالدو (311 هدفا).

📺 ملخص رباعية ريال مدريد في مرمى إلتشي#RealMadridElche 4-0 pic.twitter.com/mB5snv7ueq — LaLiga (@LaLigaArab) February 15, 2023

واختتم لوكا مودريتش الأهداف بتسديدة متقنة في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 80، ليعزز آمال الملكي في الحفاظ على لقبه.

لوكا مودريتش يعمق من جراح إلتشي بتسجيله الهدف الرابع اريال مدريد#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_التشي pic.twitter.com/r4Konu0uiv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2023

وأصبح رصيد ريال مدريد 48 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.