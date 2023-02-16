رياضة

شاهد.. ريال مدريد يقسو على إلتشي وبنزيمة يصبح الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد بعد رونالدو

LaLiga - Real Madrid v Elche
كريم بنزيمة أصبح الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو (رويترز)
16/2/2023-|آخر تحديث: 16/2/202301:30 AM (مكة المكرمة)

نجح فريق ريال مدريد في استغلال الدفعة المعنوية الهائلة التي نالها بعد التتويج هذا الأسبوع بكأس العالم للأندية، واكتسح إلتشي 4-صفر يوم الأربعاء، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل انطلاق المباراة، شهد ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي احتفالية بكأس العالم للأندية التي فاز بها الريال السبت الماضي في المغرب.

وبدأت المباراة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زلازل تركيا وسوريا.

وسيطر ريال مدريد على الشوط الأول تماما، وتقدم فيه بثلاثة أهداف سجلها ماركو أسينسيو في الدقيقة الثامنة وكريم بنزيمة من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و45.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، أن بنزيمة تخطى راؤول غونزاليس (228 هدفا) وأصبح الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد برصيد 230 هدفا، بعد كريستيانو رونالدو (311 هدفا).

واختتم لوكا مودريتش الأهداف بتسديدة متقنة في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 80، ليعزز آمال الملكي في الحفاظ على لقبه.

وأصبح رصيد ريال مدريد 48 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

المصدر : الجزيرة + رويترز