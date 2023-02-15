منتخب المغرب يواجه البرازيل وديا في طنجة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المنتخب الوطني، الذي بلغ مؤخرا قبل نهائي كأس العالم في قطر، سيستضيف البرازيل وديا الشهر المقبل.

وستقام المباراة على ملعب ابن بطوطة في طنجة يوم 25 مارس/آذار وستكون هذه أول مباراة تتابع فيها الجماهير المغربية منتخبها الوطني بعدما حقق المفاجأة وبلغ قبل نهائي كأس العالم 2022.

كما اتفق المغرب على خوض مباراة ودية أمام بيرو في مدريد بعد 3 أيام من مواجهة البرازيل.

وكان من المفترض أن يلعب المغرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في التوقف الدولي المقبل، لكن إيقاف زيمبابوي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جعل المغرب يخوض مباراتين وديتين.

وأنهى المغرب البطولة التي أقيمت في قطر بالمركز الرابع بعد إقصاء البرتغال وإسبانيا بأداء رائع، فيما ودعت البرازيل المسابقة من دور الثمانية بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد كرواتيا.

وفازت البرازيل على المغرب في مواجهتين سابقتين بنتيجة 2-صفر عام 1997 في مباراة ودية و3-صفر في كأس العالم 1998 في فرنسا.

واستضاف ملعب ابن بطوطة بطنجة عدة مباريات في كأس العالم للأندية خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري.