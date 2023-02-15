"خانا الفكرة".. كليتشكو يفتح النار على اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها

اتهم الملاكم الأولمبي فلاديمير كليتشكو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ بـ"خيانة الفكرة الأولمبية"، في ظل سعيهما لإعادة قبول مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في المنافسات الدولية الرياضية.

وقال الأوكراني كليتشكو لصحيفة "بيلد" الرياضية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن محاولة جعلهم يتنافسون في الأحداث الرياضية بما في ذلك أولمبياد 2024 هي سياسة خاطئة.

وأضاف كليتشكو "يجب أن يحذر باخ من أن يجعل نفسه معاونا لحرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بقراره".

وفاز كليتشكو بالميدالية الذهبية الأولمبية للوزن فوق الثقيل في عام 1996، وهو بطل سابق للعالم. وكان شقيقه فيتالي كليتشكو أيضا بطلا للعالم في الملاكمة، وحاليا هو عمدة مدينة كييف عاصمة أوكرانيا.

وقال كليتشكو إن اللجنة الأولمبية الدولية لا يمكنها أن تتساهل مع استخدام بوتين صور الرياضيين الروس في الأولمبياد في دعاياته، وأنه يجب على باخ "أن يتخذ موقفا للعالم الحر وحرية الناس".

وتم حظر الرياضيين الروس والبيلاروس من أغلب الأحداث الرياضية الدولية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عام تقريبا. وتبحث اللجنة الأولمبية الدولية في إعادة قبول هؤلاء الرياضيين الذين لا يدعمون الحرب بنشاط، وذكرت أنه لا ينبغي أن يتم تمييز أي شخص بسبب جنسيته.

ولكن كليتشكو قال إن الرياضيين يؤيدون بلادهم وسياساتها، وإن بعضهم أعرب عن دعمه للحرب.

وأوضح "إنه جنون. اليوم الروس أبطال أولمبيون في الجرائم ضد المدنيين. هؤلاء الرياضيون يجب ألا يشاركوا في الأولمبياد طالما أن هذه الحرب دائرة ويتم قتل الأوكرانيين".

هناك معارضة في عدة دول لخطط اللجنة الأولمبية، وقال كليتشكو إنه سيدعم مقاطعة أوكرانيا أولمبياد باريس إذا سُمح للروس والبيلاروس بالتنافس هناك، رغم أن اللجنة الأولمبية رفضت بشدة هذا التهديد الأوكراني.

وقال "تلك الكلمات من اللجنة الأولمبية الدولية تشبه خيانة الفكرة الأولمبية. أوليمبيا يجب أن تتخذ موقفا للتطوير والتحديث، وليس الدعاية والدمار والإبادة الجماعية".

وأكد كليتشو "سأدعم المقاطعة وأتمنى من الدول الأخرى أن تتخذ موقفا في هذه القضية".