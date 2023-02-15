عمّق بايرن ميونخ الألماني من جراح باريس سان جيرمان وألحق به الخسارة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، بفوزه عليه 1-صفر في عقر داره ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجّل لاعب سان جيرمان السابق كينغلسي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وتقام مباراة الإياب في ميونخ في الثامن من مارس/آذار القادم.

وخاض سان جيرمان مواجهته ضد منافسه البافاري على وقع خسارتين متتاليتين، الأولى أمام غريمه التقليدي مرسيليا في ثمن نهائي مسابقة الكأس منتصف الأسبوع الماضي 1-2، ثم أمام موناكو 1-3 في الدوري المحلي قبل أيام.

وبدأ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ اليسرى تعرّض لها ضد مونبلييه في الدوري في الأول من فبراير/شباط الحالي، وكان فريقه أعلن حينها غيابه عن هذه المباراة وتحديدا لفترة 3 أسابيع.

ومنح كريستوف غالتييه مدرب سان جيرمان الفرصة للشاب وارن زائير إمري (16 عاما و343 يوما) للعب أساسيا، بعد أن أبلى بلاء حسنا في الآونة الأخيرة. وأصبح إيمري بالتالي أصغر لاعب على الإطلاق يخوض مباراة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

بداية حذرة

وشهدت المباراة بداية حذرة من كلا الطرفين، حيث كانت الأفضلية نسبيا لبايرن من ناحية الاستحواذ، لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، باستثناء تسديدة من الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ مرت إلى جانب القائم الأيسر في الدقائق الأولى.

في المقابل، اعتمد فريق العاصمة على الهجمات المرتدة وعلى الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، لكن من دون فعالية كبيرة، وبالتالي لم يجرَّب السويسري يان سومر حارس بايرن ميونخ إطلاقا.

وسنحت أخطر فرصة لبايرن عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة أمام يوزوا كيميش، فسيطر عليها قبل أن يطلقها قوية ارتمى عليها دوناروما (43).

وأجرى مدرب بايرن ميونخ يوليان ناغلسمان تغييرًا بين الشوطين، فأشرك الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو، فكان خياره في مكانه لأنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كومان هدف السبق بتسديدة على الطاير منخفضة خاطفة خدعت دوناروما (53).

وكان كومان -وهو لاعب سابق في باريس سان جيرمان- سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد في مرمى فريق العاصمة في نهائي البطولة عام 2020.

Paris versus Bayern: 2020 final edition ⌛#UCL pic.twitter.com/fG7eP84SI7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2023

ودخل مبابي وسط التصفيق الكثيف من قبل أنصار فريقه في الدقيقة 57، وأنقذ دوناروما مرماه من هدف أكيد للاعب سابق في سان جيرمان، وهو تشوبو موتينغ، عندما أبعد بأطراف أصابعه كرته الأكروباتية الركنية (62).

ونشطت الجبهة الهجومية كثيرا في سان جيرمان، وكان أصحاب الأرض الأفضل في الشوط الثاني، حيث شكلت هجماتهم خطورة حقيقية على مرمى سومر، وسجل مبابي هدفا لكنه كان متسللا.

ونجح مبابي في استثمار كرة عرضية بعد مجهود فردي رائع للظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش، ووضعها داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لتسلل صاحب التمريرة الحاسمة (82).

ميلان يفوز على توتنهام

وفي مباراة أخرى في ذهاب الدور ثمن النهائي، قطع ميلان خطوة نحو أول ظهور له في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 11 عاما، بعدما منح هدف إبراهيم دياز الفريق الإيطالي الفوز 1-صفر على ضيفه توتنهام في ملعب سان سيرو الثلاثاء.

وسجل دياز هدف المباراة الوحيد مبكرا في الدقيقة السابعة، ونجح ميلان في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 8 مارس/آذار المقبل.

وتأهل ميلان لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، فيما تأهل توتنهام بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.