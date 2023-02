تضامن رياضي دولي مع متضرري زلزال تركيا وسوريا

أبدى العديد من الدوريات العالمية لرياضات مختلفة تضامنها مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا الذي خلف آلاف الوفيات والمصابين والمشردين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) -أمس الاثنين- تنظيم "دقيقة صمت" في بدايات 20 مباراة من دوريات مختلفة بالقارة خلال الأسبوع الجاري، تضامنا مع هؤلاء الضحايا.

وقال اليويفا في بيان "4 مباريات من دوري أبطال أوروبا و8 مباريات بالدوري الأوروبي و8 مباريات أخرى بدوري المؤتمر الأوروبي ستشهد دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا".

وأضاف البيان "خلال مراسم ما قبل المباراة وأثناء لحظة الصمت، سيتم عرض لافتة تذكارية على أرض الملعب مكتوب عليها رسالة (نحن معكم) باللغتين التركية والعربية".

كما ستعرض الرسالة أيضا من قبل محطات التلفاز وعلى شاشات عملاقة في كل ملعب، إضافة إلى السماح بارتداء شارات الذراع السوداء "وفقا لتقدير الفرق والحكام" بكل دوري، حسب البيان.

وقدم اليويفا أيضا تبرعا "أوليا" بقيمة 200 ألف يورو لدعم الجهود الإنسانية التي عقبت هذه الزلازل.

UEFA and our partner, the @UEFA_Foundation, have made an initial donation of €200,000 to support the vast humanitarian operation assisting victims of last Monday’s two devastating earthquakes in Türkiye and Syria.

Full story: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 10, 2023