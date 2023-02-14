أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الثلاثاء أنه تم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء في بيان للفيفا على هامش اجتماع مجلسه في مدينة زيورخ السويسرية "فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة 7 أندية، عيّن مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2023".

كما أكد اجتماع مجلس الفيفا على التغييرات في هيكل كأس العالم للأندية، مع الموافقة على بطولة موسعة تضم 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.

وسيشغل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) 12 مكانا بينما ستذهب 6 مقاعد لاتحاد أميركا الجنوبية، في حين سينال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) 4 مقاعد ومثلهم للاتحادين الأفريقي والآسيوي، مع مكان واحد لاتحاد الأوقيانوس وآخر للفريق المستضيف.

وأكد اجتماع الفيفا أيضا على تأهل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تلقائيا لكأس العالم 2026 كمنظمين مشتركين للبطولة، مع خصم مقاعدهم من إجمالي المخصصة لاتحاد الكونكاكاف والبالغة 6 مقاعد.

ومن جانبه، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن الاتحاد الدولي للعبة قرر استضافة السعودية لكأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA: السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 🇸🇦#مونديال_الأندية_بالسعودية#Clubwc pic.twitter.com/2a2pjE87Qi — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 14, 2023

ويأتي الإعلان بعد 3 أيام من تتويج ريال مدريد الإسباني بطلا لنسخة 2022 التي استضافها المغرب، التي حل فيها فريق الهلال السعودي بالمركز الثاني لأول مرة في تاريخه.

وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات وقطر والمغرب.

وتعتبر هذه أحدث خطوة لاقتحام السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخرًا، مع دخولها روزنامة سباقات "فورمولا 1" واستضافة بطولات "ليف غولف"، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025.

واختيرت السعودية في أوائل الشهر الجاري لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وتدرس -حسب تقارير- تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.