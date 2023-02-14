بفضل مونديال قطر 2022.. فيفا يحقق أرباحا قياسية في الدورة المالية الماضية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيق عائدات قياسية خلال الدورة المالية الماضية، التي شهدت بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وذكر فيفا، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إيراداته بلغ 7.568 مليارات دولار خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، بزيادة مليار دولار عن الفترة السابقة لها.

وفي عام 2022 الذي شهد بطولة كأس العالم في قطر، بلغت العائدات 5.769 مليارات دولار، وجاءت الحصة الأكبر من العائدات من حصيلة بيع حقوق البث التلفزيوني.

ويتوقع فيفا في دورة كأس العالم المقبلة من 2023 إلى 2026 أن يجمع عائدات بقيمة 11 مليار دولار، نظرا لزيادة عدد فرق المونديال الذي سيقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وسيحصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي على 3.6 ملايين فرانك سويسري (3.9 ملايين دولار) العام المقبل.