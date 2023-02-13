ميسي يعود للتدريب ومبابي في تشكيلة سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ظهر اسم كيليان مبابي في تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الثلاثاء، رغم شكوك حول إصابة اللاعب، كما عاد زميله ليونيل ميسي للتدريبات الفريق.

وأصيب مبابي في أول فبراير/شباط الجاري، وثارت شكوك حول مشاركته أمام بطل ألمانيا بعدما أعلن باريس سان جيرمان أن لاعبه سيغيب لمدة 3 أسابيع، وذلك قبل مشاركته في المران الجماعي أمس الأحد واليوم.

والسبت الماضي، قال كريستوف غالتييه مدرب الفريق إنه ‭‭‭"‬‬‬لن يجازف" بمبابي.

وعاد أيضا ليونيل ميسي ولاعب الوسط المؤثر ماركو فيراتي من الإصابة.

وتراجعت نتائج باريس سان جيرمان مؤخرا، وخسر 1-3 في ضيافة موناكو في الدوري الفرنسي -السبت الماضي- ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.