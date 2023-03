يويفا يكرم ضحايا زلازل تركيا وسوريا في مباريات الأسبوع الأوروبية والنجوم يواصلون دعم المتضررين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) اليوم الاثنين الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباراة بالمسابقات التابعة له خلال هذا الأسبوع، حدادا على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت الحدود التركية السورية.

وتأكد حتى الآن وفاة أكثر من 33 ألف شخص بسبب الهزات الأرضية التي ضربت منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا الاثنين الماضي، وقد ذكرت وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إنه من المرجح أن يتضاعف العدد.

وأعلنت تركيا أن أكثر من مليون مواطن يعيشون في ملاجئ مؤقتة بعد انهيار منازلهم، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص في سوريا أصبحوا بلا مأوى.

وقبل المباريات المقررة خلال هذا الأسبوع في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، أعلن اليويفا عن تفاصيل تكريم الضحايا في تعبير عن الدعم للمتضررين.

وسيسبق كل مباراة بالمنافسات الأوروبية الوقوف دقيقة صمت، كما سيجرى رفع لافتة تحمل عبارة "نحن معكم" باللغتين التركية والعربية.

وذكر الاتحاد الأوروبي للكرة -في بيان أصدره اليوم- أنه يمكن ارتداء شارات سوداء، حسب تقدير الفرق والحكام.

وكان اليويفا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتبرع بمبلغ 150 ألف يورو (160 ألف دولار) للاتحاد التركي لكرة القدم و50 ألفا أخرى لمنظمات تساعد في الإغاثة بحالات الكوارث.

UEFA and our partner, the @UEFA_Foundation , have made an initial donation of €200,000 to support the vast humanitarian operation assisting victims of last Monday’s two devastating earthquakes in Türkiye and Syria.

ويعد طرابزون سبور الفريق التركي الوحيد المنافس في المسابقات الأوروبية خلال هذا الأسبوع، حيث يلتقي بازل السويسري في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتأهل فريقا إسطنبول باشاك شهير وسيفا سبور إلى دور الـ 16 بالمسابقة كمتصدرين لمجموعتيهما، كما تأهل فناربخشه إلى الدور نفسه في بطولة الدوري الأوروبي.

وانسحب ناديا هاتاي سبور وغازي عنتاب سبور، الموجودان في المنطقة المتضررة بالزلزال، من منافسات الدوري التركي الممتاز بشكل مؤقت.

وتجدر الإشارة إلى أن كريستيان أتسو، لاعب تشلسي ونيوكاسل وإيفرتون السابق، واللاعب الحالي لفريق هاتاي سبور، لا يزال مفقودا.

ومن ناحية أخرى، شارك أسطورة الحراسة الإيطالية جانلويجي بوفون في حملة المساعدة التي أطلقها اللاعب التركي ميريه ديميرال لضحايا الزلزال في تركيا منذ أيام.

وأعلن الحارس الدولي اليوم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن عرض قفاز موقّع لبوفون في مزاد خيري لدعم المتضررين من الزلزال.

وكان ديميرال قد أطلق حملة -مستمرة- لبيع قمصان عدد من نجوم كرة القدم خلال مزادات خيرية، تذهب أرباحها إلى المتضررين من الزلزال في تركيا.

ومن بين النجوم -الذين عرض اللاعب قمصانهم للبيع بالمزادات- الفرنسي كريم بنزيمة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي كيليان مبابي.

وشهد المزاد إقبالًا واسعًا منذ بدايته، حيث باع اللاعب قمصان رونالدو وديبالا وبونوتشي مقابل 5 ملايين ليرة (270 ألف دولار) ولحقتهم قمصان دي بروين وهازارد وموراتا مقابل مليون ليرة (54 ألف دولار).

Next one @KMbappe

He wanted to support earthquake victims with our campaign.

We are selling Kylian Mbappe's signed jersey by auction!

All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake in Türkiye 🇹🇷

many thanks to @hakanc10 pic.twitter.com/QLuirPPRhZ

— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023