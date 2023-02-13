عرقل مسيرة أرسنال نحو اللقب وظلم برايتون.. استبعاد حكم فيديو من قمتين بالدوري الإنجليزي بسبب أخطاء مؤثرة

تقرر استبعاد جون بروكس كحكم فيديو مساعد في مباراتين هامتين، بعدما ألغى بشكل خاطئ هدفا سجله برايتون آند هوف ألبيون في تعادله مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت الماضي.

وسيغيب بروكس عن ديربي ليفربول وإيفرتون المقرر اليوم الاثنين، وكذلك مباراة القمة المرتقبة التي تجمع أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بعد غد.

وتعرض برايتون آند هوف ألبيون لضربة في محاولته للتأهل لبطولة أوروبية بعدما تعادل 1-1 مع كريستال بالاس، لكنه تأثر بإلغاء هدف لاعبه برفيس إستوبينان بشكل خاطئ بدعوى التسلل.

وخلال الإعادة اتضح أن خط التسلل جاء بالخطأ على جيمس تومكنز بدلا من زميله مدافع بالاس مارك جويهي الذي كان خلفه. وكان بروكس حكم الفيديو المساعد في هذه المباراة.

John Brooks, a renowned #VAR expert, has been fired from his position after two vital mistakes in Liverpool's and Arsenal's games last week 😨#BlockSports #PremierLeague pic.twitter.com/Odry5J45iY — BlockSports (@Blockbetsports) February 13, 2023

تسبب بضياع نقطتين من أرسنال

وفي خطأ تحكيمي آخر وقع السبت، أحرز إيفان توني هدفا ليهدي برنتفورد التعادل 1-1 ويتسبب في ضياع نقطتين من أرسنال في الصراع على اللقب، لكن الإعادة أظهرت أنه كان يجب إلغاء الهدف بسبب التسلل في بناء الهجمة.

واعترفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي أمس بوقوع "خطأ بشري" من حكم الفيديو المساعد في المباراتين.

وقال كيث هاكيت الرئيس السابق للجنة الحكام -لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) اليوم إنه "من المؤسف" ارتكاب خطأين بهذا الشكل من حكم الفيديو المساعد.

وأضاف هاكيت "ليست هذه المرة الأولى، عانينا من هذا منذ بدء الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد. أعتقد أنه بوجود هاوارد ويب (كرئيس للجنة الحكام) فإننا نملك شخصا سيعمل على تصحيح الوضع".

وتابع "أعتقد أن عليه الاستغناء عن بعض الأفراد الذين شغلوا منصب حكم الفيديو المساعد بسبب انعدام الكفاءة أو لأنهم ليسوا بالمستوى المطلوب لإنجاز المهمة في ظل افتقارهم للدقة".