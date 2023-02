مقصلة الإقالات تضرب الدوري الإنجليزي الممتاز.. 8 مدربين لم يكملوا 100 يوم مع فرقهم

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم الأحد، عن إقالة مدربه الويلزي نيثن جونز، بعد نحو 3 أشهر فقط على تعيينه، وهو المدرب الثامن الذي يقع تحت مقصلة الإقالة التي تضرب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وفيما يلي قائمة بـ 8 مدربين لم يكملوا 100 يوم في على رأس الإدارة الفنية مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز:

فاز تود بلقب الدوري مرتين مع كاونتي في سبعينيات القرن الماضي عندما لعب للفريق على مدار 7 سنوات، لكن حقبته كمدرب لم تدم سوى 14 أسبوعا.

عمل مدربا مساعدا قبل توليه المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بعد استقالة جيم سميث، لكن الفريق خسر 11 مرة في 17 مباراة قاده فيها ليحتل المركز رقم 19 وقبل الأخير قبل أن يقال من منصبه.

تولى المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد إقالة رالف هازنهوتل، لكنه أخفق في انتشال ساوثهامبتون من منطقة الهبوط.

فاز مرة واحدة في 8 مباريات بالدوري، وخسر 7 مرات ليتذيل الترتيب وقت إقالته.

لم يحظ جونز بشعبية كبيرة بين الجماهير، وكانت فترته ستصبح أقصر لولا توقف المسابقة لإقامة كأس العالم في قطر.

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023