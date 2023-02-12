مقصلة الإقالات تضرب الدوري الإنجليزي الممتاز.. 8 مدربين لم يكملوا 100 يوم مع فرقهم

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم الأحد، عن إقالة مدربه الويلزي نيثن جونز، بعد نحو 3 أشهر فقط على تعيينه، وهو المدرب الثامن الذي يقع تحت مقصلة الإقالة التي تضرب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وفيما يلي قائمة بـ 8 مدربين لم يكملوا 100 يوم في على رأس الإدارة الفنية مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. كولن تود مع ديربي كاونتي: 98 يوما

فاز تود بلقب الدوري مرتين مع كاونتي في سبعينيات القرن الماضي عندما لعب للفريق على مدار 7 سنوات، لكن حقبته كمدرب لم تدم سوى 14 أسبوعا.

عمل مدربا مساعدا قبل توليه المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بعد استقالة جيم سميث، لكن الفريق خسر 11 مرة في 17 مباراة قاده فيها ليحتل المركز رقم 19 وقبل الأخير قبل أن يقال من منصبه.

2. نيثن جونز مع ساوثهامبتون: 95 يوما

تولى المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد إقالة رالف هازنهوتل، لكنه أخفق في انتشال ساوثهامبتون من منطقة الهبوط.

فاز مرة واحدة في 8 مباريات بالدوري، وخسر 7 مرات ليتذيل الترتيب وقت إقالته.

لم يحظ جونز بشعبية كبيرة بين الجماهير، وكانت فترته ستصبح أقصر لولا توقف المسابقة لإقامة كأس العالم في قطر.

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones. — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 12, 2023

3. تيري كونر مع ولفرهامبتون: 91 يوما

عين ولفرهامبتون كونر مدربا له في فبراير/شباط 2012 بعد إقالة ميك مكارثي، لكن الفريق لم يحقق أي انتصار بقيادة المدرب الإنجليزي وحصد 4 نقاط فقط وخسر 7 مرات متتالية.

وهبط ولفرهامبتون بعدما أنهى الموسم بالمركز الأخير، وأقيل كونر خلال الصيف.

4. كيكي سانشيز فلوريس مع واتفورد: 85 يوما

كان فلوريس ضمن 3 مدربين أقيلوا من تدريب واتفورد موسم 2019-2020 بسبب ملاك النادي الذين كانوا بلا صبر، لكن حقبته الثانية كانت من بين الأقصر التي تشهدها المسابقة السنوات الماضية.

وبعدما ساعد واتفورد، الصاعد حديثا حينها، على إنهاء الموسم بالمركز 13 عام 2016، قاد الفريق للفوز مرة واحدة في 10 مباريات عام 2019 كما خسر بنتيجة 8-صفر أمام مانشستر سيتي.

5. بوب برادلي مع سوانزي سيتي: 84 يوما

كان برادلي أول مدرب أميركي يتولى المسؤولية بالدوري الإنجليزي في أكتوبر/تشرين الأول 2016، لكنه واجه صعوبات منذ البداية إذ اتهمت الجماهير ملاك النادي الأميركيين بالتعاقد معه لأنه مواطنهم.

وسرعان ما بدأت المتاعب، إذ حصد الفريق تحت قيادته 8 نقاط فقط في 11 مباراة تلقى فيها 29 هدفا، وهي أكبر حصيلة من الأهداف تتلقاها شباك أي فريق بالدوري خلال فترة برادلي.

وقاد خليفته بول كليمنت الفريق نهاية المطاف إلى بر الأمان في الشهر الأخير من الموسم.

6. فرانك دي بور مع كريستال بالاس: 77 يوما

كان دي بور ذائع الصيت بعدما قاد أياكس أمستردام للفوز بالدوري الهولندي 4 مرات على التوالي بين عامي 2010 و2014، لكنه لم يستمر في قيادة إنتر ميلان سوى أقل من 3 أشهر.

تولى المسؤولية في بالاس قبل موسم 2017-2018، لكنه أقيل في سبتمبر/أيلول بعدما خسر أول 4 مباريات بالدوري دون تسجيل أي هدف، ليطلق عليه جوزيه مورينيو "أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الممتاز".

وقد قلب خليفته روي هودجسون الأحوال، واحتل بالاس المركز رقم 11.

7. رينيه ميولنتسين مع فولهام: 75 يوما

تولى ميولنتسين مسؤولية فولهام عام 2013، بعد أن كان مساعدا لأليكس فيرجسون بمانشستر يونايتد، خلفا لمارتن يول الذي أقيل بعدما اقترب الفريق من الهبوط.

لكن الفريق تذيل الترتيب بعد سلسلة من الهزائم في يناير/كانون الثاني، ليقرر النادي إقالة ميولنتسين وتعيين فيلكس ماجات خلفا له، ولم يتمكن أيضا المدرب الألماني من تفادي الهبوط.

8. ليس ريد مع تشارلتون أثليتيك: 41 يوما

تولى ريد، مؤلف كتاب "الدليل الرسمي للاتحاد الإنجليزي لتدريب الفرق" المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 عندما أقيل إيان دوي، لكنه فاز مرة واحدة في 6 أسابيع قضاها في المنصب.

وودع الفريق كأس رابطة الأندية الإنجليزية على يد ويكومب واندرارز المنافس بدوري الدرجة الرابعة، كما قدم أداء هزيلا بالدوري ليقال قبل عيد الميلاد ولم يتمكن خليفته آلان باردو من الاحتفاظ بمكان الفريق في دوري الأضواء.