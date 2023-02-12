شاهد.. رينجرز يهدي منافسه هدفا بعد تصرف غير رياضي ومشاجرة في كأس أسكتلندا

شهدت مباراة رينجرز حامل اللقب وباتريك ثيستل في دور الـ16 بكأس أسكتلندا لكرة القدم واقعة نادرة مثيرة للجدل، إذ سمح مدرب رينجرز لمنافسه بتسجيل هدف، تعويضا عن خطف لاعبه مالك تيلمان هدفا بتصرف غير رياضي.

وتأهل رينجرز إلى دور الثمانية بكأس أسكتلندا بعد فوزه 3-2 على باتريك ثيستل، اليوم الأحد.

واستشاط لاعبو ثيستل غضبا عندما منح تيلمان التقدم 2-1 لرينجرز بتصرف غير رياضي من وجهة نظرهم.

وبدا أن تيلمان يعاني من إصابة وجلس على الأرض، ليخرج لاعبو رينجرز الكرة من الملعب من أجل علاج زميلهم.

واستأنف اللعب في الدقيقة 71 برمية تماس نفذها أحد لاعبي ثيستل إلى زميله الذي فوجئ -كما يظهر مقطع الفيديو- أثناء تهيئة الكرة لإعادتها إلى رينجرز، باندفاع تيلمان فجأة الذي خطف الكرة وتقدم بها حتى نجح في هز شباك منافسه.

Stop what you're doing right now and watch this! 🤯 Malik Tillman gives Rangers the lead in controversial circumstances which infuriates the visitors 😠 Michael Beale then steps in and orders his side to allow Partick Thistle to score 👏🔵#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/iUOtLalNGO — Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) February 12, 2023

وأثار تسجيل تيلمان الهدف بهذه الطريقة ثورة غضب المدافعين الذي أسقطوه أرضا وهجموا عليه جميعا، مما تسبب في تدخل باقي الفريقين ونشوب مشاجرة بين جميع اللاعبين، لكن مايكل بيل مدرب رينجرز طلب من لاعبيه السماح للفريق المنافس بإدراك التعادل دون أن يتدخلوا لقطع الكرة من سكوت تيفوني الذي جرى بالكرة مباشرة من ركلة استئناف المباراة بعد الهدف، وسجل هدفا في ثوان دون أي مضايقة من لاعبي رينجرز.

وبعد ذلك حسم جيمس ساندس تأهل رينجرز بضربة رأس قرب النهاية.

Fascinating scenes at Ibrox… Malik Tillman gave #RangersFC the lead against Partick Thistle in controversial circumstances — Michael Beale subsequently ordered his side to let the visitors equalise. 🎥 @ViaplaySportsUKpic.twitter.com/nPbd78QEON — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 12, 2023

ماذا يقول قانون كرة القدم

وقد يتبادر إلى الأذهان سؤال مركب عن احتساب الحكم هدف تيلمان رغم أنه نتيجة لسلوك غير رياضي؟ وكيف سمح بتفويت هدف مقابله؟

والحقيقة أن هدف تيلمان صحيح وقانوني حتى إن كان هناك سوء سلوك قد يستحق عليه الإنذار على أقصى تقدير، لأنه كان داخل الملعب ولم يطلب -كما هو واضح- من الحكم إيقاف اللعب لعلاجه لأن إصابته كانت بسيطة، لكن زملاءه أخرجوا الكرة على سبيل الاحتياط فقط.

وينصّ قانون كرة القدم على أن اللاعب الذي يتوقف اللعب لعلاجه يجب أن يخرج خارج حدود الملعب، وألا ينزل إلا بإذن الحكم، لكن في هذه الحالة لم يحدث أي من الحالتين، وكان من حق اللاعب المشاركة في اللعب مباشرة من الناحية القانونية، وإن كان من الناحية الأخلاقية يجب ألا يتدخل بهذه الطريقة على لاعب يهم بإعادة الكرة لفريقه تطبيقا للروح الرياضية.

أما سماح الحكم بتفويت هدف فهو قانوني أيضا، إذ إنه ليس مخولا بإيقاف اللعب أو اتخاذ أي إجراء فوري في هذه الحالات، لكن يجب عليه رفع تقرير للجهات المختصة (لجنة المسابقة التي تلعب تحتها المباراة) بما رأى في الملعب، وهي التي تتخذ القرار المناسب والعقوبات التي تراها إذا تأكدت بطريقتها من الواقعة.