الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستعد لأرسنال بأفضل طريقة ويونايتد في قلب الصراع

استعد مانشستر سيتي حامل اللقب بأفضل طريقة لما ينتظره في منتصف الأسبوع من اختبار شاق أمام أرسنال المتصدر بفوزه على ضيفه أستون فيلا 3-1، فيما دخل جاره مانشستر يونايتد في قلب الصراع على لقب غائب عنه منذ 2013 بعودته من ملعب ليدز بالفوز 2-صفر، الأحد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب الاتحاد، وضع سيتي خلفه الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية في أرض توتنهام صفر-1 وما يشاع عن إمكانية معاقبته بسبب اتهامه بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية، واستعد بأفضل طريقة للموقعة المنتظرة الأربعاء المقبل في ملعب أرسنال في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12.

ورفع فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا رصيده الى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط فقط عن أرسنال المتعثر السبت على أرضه أمام برنتفورد (1-1).

Back to second place @ManCity 👏 #MCIAVL pic.twitter.com/5cwA9jmFqm

وضد فريق لم يخسر أمامه في جميع المسابقات منذ أيلول/سبتمبر 2013 (2-3 في الدوري على فيلا بارك)، حسم سيتي اللقاء بشكل كبير في شوطه الأول بعدما أنهاه متقدما بثلاثية نظيفة بدأها الإسباني رودري في الدقيقة الرابعة برأسية بعدما وصلته الكرة من الجزائري رياض محرز إثر ركلة ركنية.

ثم أضاف الألماني إيلكاي غوندوغان الثاني في الدقيقة 39 بعد مجهود فردي وتمريرة عرضية على طبق من فضة من النرويجي إرلينغ هالاند، قبل أن يعزز محرز النتيجة بالثالث من ركلة جزاء اقتنصها جاك غريليش من جايكوب رامسي (1+45).

وبعد خطأ في الخروج بالكرة، عاد الأمل لأستون فيلا في مستهل الشوط الثاني عبر أولي واتكنز الذي وصلته الكرة من البرازيلي دوغلاس لويز، فتقدم بها قبل أن يسددها أرضية على يمين الحارس البرازيلي إيدرسون (61).

ورغم بعض الضياع والفرص العديدة لفيلا، أبرزها للبديل البرازيلي فيليبي كوتينيو من تسديدة بعيدة أبعدها إيدرسون من تحت العارضة (80) وأخرى للوافد الجديد الكولومبي جون دوران ارتدت من العارضة (2+90)، صمد سيتي وأبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

Two late goals give @ManUtd all three points ⚽️#LEEMUN pic.twitter.com/laIm7EWJ1D

— Premier League (@premierleague) February 12, 2023