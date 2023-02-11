بعد هاتاي سبور.. فريق آخر يطلب الانسحاب من الدوري التركي بسبب الزلزال

أعلن نادي يني ملاطية سبور -اليوم السبت- تقدمه بطلب رسمي إلى اتحاد كرة القدم، للانسحاب من الدوري المحلي بسبب الزلزال الذي ضرب مدن الجنوب التركي ومن بينها ملاطية.

وقال يني ملاطية سبور في بيان وصفه بـ "الإعلان الهام لجمهوره" ونشره على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر "كما هو معروف تأثرت ملاطية، في مواجهة هذه الكارثة التي أثرت كثيرا على مدينتنا وبلدنا، توقفت الحياة في المدينة، مثل العديد من المدن الأخرى التي تأثرت بالزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات في كهرمان مرعش".

BİLGİLENDİRME Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. pic.twitter.com/iPR3DH3RBy — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 11, 2023

وأضاف الفريق التركي "في الوقت نفسه توفي حارسنا أحمد أيوب تركسلان بهذا الزلزال، وآلامنا ما زالت قائمة ونحن منشغلون في مداواة جراحنا، فإننا لا نفكر في لعب كرة القدم بهذه الحالة، ولا توجد بيئة مناسبة للعب في مدينتنا".

وتابع "تماشيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارتنا، نقلنا طلبنا إلى اتحاد كرة القدم بالانسحاب من الدوري".

ويعتبر ملاطية سبور هو ثاني أندية الدوري الممتاز من المدن المنكوبة الذي يعلن انسحابه، بعد يومين من إعلان علي كوج رئيس رابطة الأندية انسحاب هاتاي سبور من دوري الأضواء عقب الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي، مخلفا أكثر من 25 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.