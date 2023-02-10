ميسي ينافس مبابي وبنزيمة على جائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، والتي سيتوج الفائز بها في حفل يقام في موعد لاحق من الشهر الجاري.

وسيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده في نهاية العام الماضي، أبرز مرشح للتتويج بالجائزة بعد تألقه في مونديال وقطر وبدايته المميزة مع نادي باريس سان جيرمان.

وضمت القائمة إلى جانب ميسي زميله في سان جيرمان كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف في نهائي المونديال، لكنها لم تكن كافية لمنح فرنسا لقبها الثاني على التوالي في كأس العالم.

وشملت القائمة أيضا الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.

وفي وقت سابق، اختار الفيفا الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، وضمت القائمة الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

وسينافس سكالوني الثنائي المؤلف من الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قاد ريال مدريد للفوز بثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

وسيقيم الفيفا حفلا خاصا لتوزيع جوائز الأفضل في باريس يوم 27 فبراير/شباط الجاري.