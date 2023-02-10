"لاعبوهم هزموا الأرجنتين".. أنشيلوتي يحذر من الهلال ودياز يتطلع لأبعد من نهائي مونديال الأندية

قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إن منافسه الهلال السعودي جدير بالاحترام وطالب لاعبيه بالاستمتاع باللعب أمام بطل آسيا في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بالمغرب غدا السبت، فيما أكد مدرب الهلال رامون دياز أن فريقه لن يكتفي بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية بل سيسعى للتتويج باللقب.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا في الرباط اليوم الجمعة "الهلال فريق جيد يتمتع بقدرات فردية، ويملك الكثير من اللاعبين بمنتخب السعودية الذي هزم الأرجنتين في كأس العالم، وعناصر من أصحاب الخبرة في أوروبا، فاز الهلال على فلامنغو وهو فريق جدير بالاحترام".

وشق الهلال طريقه للنهائي بالفوز أولا على الوداد صاحب الضيافة‭ ‬وبطل أفريقيا بركلات الترجيح، ثم أطاح في نصف النهائي بفلامنغو بطل أميركا الجنوبية، بفوزه على الفريق البرازيلي 3-2.

وتابع المدرب الإيطالي "نحترم البطولة، إنه نهائي لكأس العالم، تخوض هذا النوع من المباريات مرات قليلة، الفائز غدا سيكون بطل العالم وهذا تحد مهم جدا ولقب ثمين لأنه من الصعب الوصول إلى هنا. ريال مدريد يحترم كل النهائيات، أطلب من الفريق الاستمتاع ولدينا رغبة كبيرة في الفوز لأنه يعطينا دفعة معنوية للمستقبل، إنه النهائي السادس لي من هذا النوع خلال 40 عاما، لذا فهي فرصة نادرة".

ويلتقي أنشيلوتي مع رامون دياز مدرب الهلال لأول مرة، لكن المدرب الإيطالي يتذكر أنه واجه منافسه الأرجنتيني داخل الملعب قبل 4 عقود في إيطاليا.

وأوضح لاعب وسط روما وميلان السابق "واجهت رامون حين كان لاعبا في نابولي قبل 40 عاما، أتذكر أنني سجلت هدفا رائعا، كان مهاجما متميزا وشرسا وبارعا في ألعاب الهواء، ترك بصمة جيدة مع كل الفرق التي مثلها، إنها أول مواجهة لنا كمدربين".

أبعد من النهائي

من جانب آخر، ‬قال مدرب الهلال رامون دياز إن بطل السعودية لن يكتفي بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية بل سيسعى للتتويج باللقب.

وقال المدرب الأرجنتيني المخضرم لراديو ماركا، اليوم الجمعة، "حققنا إنجازا كبيرا بالوصول للنهائي أمام ريال مدريد ولدينا رغبة قوية في خوض مباراة كبيرة وهدفنا هو الفوز".

وأضاف "ننقل إلى أذهان اللاعبين كيفية استغلال كل القدرات والذكاء في النهائي والتحلي بالانضباط الخططي لأننا لا نريد الاكتفاء بخوض النهائي. نريد التكيف مع أسلوب مدريد، سنضطر للدفاع في بعض الأحيان وسنهاجم في أوقات أخرى".

ولم يبدُ مدرب ريفر بليت السابق متخوفا من كيفية رقابة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال، وأخطر أسلحة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، وقال "أعرف قدرات فينيسيوس جيدا، عندما يوجد لاعب بهذه الخصائص أحاول تضييق المساحات أمامه وإجباره على الانتقال لمناطق أخرى. يحب اللعب دائما على اليسار، لم أشاهده أبدا في اليمين أو في العمق، ربما يجب أن يمنحه أنشيلوتي حرية كبرى".