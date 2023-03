بينها هدف للاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. شاهد- 3 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2022، والتي تمنح خلال حفل جوائز الأفضل في عالم كرة القدم المقرر في وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري.

وأعلن الفيفا في وقت سابق قائمة ضمت 11 هدفا، وتم تقليصها اليوم الجمعة إلى قائمة نهائية تضم 3 أهداف تم اختيارها بناء على تصويت الجماهير وفريق من خبراء كرة القدم.

وصنع البولندي مارسين أوليكسي الحدث بوجوده في القائمة بفضل هدفه المذهل الذي أحرزه مع فريقه فارتا بوزنان في شباك نادي ستال رزيسزوف، ووصف الفيفا الهدف بأنه جمع "القوة والخيال وخفة الحركة".

To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT

CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥 Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗

وتلقى أوليكسي رسالة تهنئة خاصة من مواطنه وهداف نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بعد ترشيحه لجائزة بوشكاش.

ومثّل أوليكسي بولندا في كأس العالم لمبتوري الأطراف عام 2022، ووصل برفقة منتخبه إلى ثمن النهائي حيث خسر 2-1 أمام البرازيل.

وضمن القائمة النهائية ظهر الفرنسي ديمتري باييه بهدفه المذهل الذي أحرزه مع فريقه مارسيليا في مرمى باوك اليوناني في ربع نهائي مسابقة دوري المؤتمرات الأوروبي للموسم الماضي.

Et si c'était celui-ci, le plus beau but marqué en 2022 😝#UECL | @dimpayet17 | @OM_Officiel pic.twitter.com/UmWEU2n8qx

— L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) December 30, 2022