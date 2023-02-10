بينها هدف للاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. شاهد- 3 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2022، والتي تمنح خلال حفل جوائز الأفضل في عالم كرة القدم المقرر في وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري.

وأعلن الفيفا في وقت سابق قائمة ضمت 11 هدفا، وتم تقليصها اليوم الجمعة إلى قائمة نهائية تضم 3 أهداف تم اختيارها بناء على تصويت الجماهير وفريق من خبراء كرة القدم.

مارسين أوليكسي

وصنع البولندي مارسين أوليكسي الحدث بوجوده في القائمة بفضل هدفه المذهل الذي أحرزه مع فريقه فارتا بوزنان في شباك نادي ستال رزيسزوف، ووصف الفيفا الهدف بأنه جمع "القوة والخيال وخفة الحركة".

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝 CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗ To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

وتلقى أوليكسي رسالة تهنئة خاصة من مواطنه وهداف نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بعد ترشيحه لجائزة بوشكاش.

ومثّل أوليكسي بولندا في كأس العالم لمبتوري الأطراف عام 2022، ووصل برفقة منتخبه إلى ثمن النهائي حيث خسر 2-1 أمام البرازيل.

ديمتري باييه

وضمن القائمة النهائية ظهر الفرنسي ديمتري باييه بهدفه المذهل الذي أحرزه مع فريقه مارسيليا في مرمى باوك اليوناني في ربع نهائي مسابقة دوري المؤتمرات الأوروبي للموسم الماضي.

وعلى بعد 25 مترا من المرمى تلقى باييه كرة من ركنية نفذها جنكيز أوندر ليحولها من ركلة مباشرة نحو المرمى في لقطة تضاف إلى سجل المهاجم الفرنسي الثري بالأهداف المميزة خلال مشواره مع مختلف الأندية.

ريتشارليسون

ولم يغب عن القائمة البرازيلي ريتشارليسون الذي توج بلقب أجمل هدف في كأس العالم 2022 في قطر، بهدفه الذي أحرزه خلال الفوز 2-صفر على صربيا في دور المجموعات.

واستقبل مهاجم توتنهام تمريرة من فينيسيوس جونيور، قبل أن يدور ويرسلها كرة خلفية بطريقة بهلوانية إلى شباك الحارس ميلنكوفيتش سافيتش.

ريتشارليسون عاد إليكم من جديد! مهاجم توتنهام بطريقة فنيّة قادمة من شواطئ كوباكابانا يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلاده والشخصي الثاني له في المباراة (2-صفر) #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #البرازيل_صربيا #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VQ87N8Wx3r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022

وإذا كانت جائزة بوشكاش من نصيب ريتشارليسون فسيستحوذ نادي توتنهام على الجائزة للمرة الثالثة على التوالي بعد سون هيونغ مين في عام 2020 وإريك لاميلا في عام 2021.

وأوضح الفيفا اليوم الجمعة أن جائزة بوشكاش تكرم الهدف الأكثر إثارة في العام في كرة القدم للرجال والسيدات، مشيرا إلى أن الإعلان عن اسم الفائز سيتم خلال الحفل الذي سيقام في 27 فبراير/شباط الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.