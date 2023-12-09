يوفنتوس يهزم نابولي ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

تصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نابولي بهدف نظيف في الجولة الـ15 من المسابقة.

وسجل فيدريكو جاتي هدف المباراة الوحيد لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقة الـ51.

يوفنتوس يتقدم بالهدف الأول برأسية من المدافع جاتي#الدوري_الإيطالي | #يوفنتوس_نابولي pic.twitter.com/j5tkxG92fA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 8, 2023

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أودينيزي السبت.

في المقابل، توقف رصيد نابولي، حامل اللقب، عند 24 نقطة في المركز الخامس.

وبهذا الفوز تفادى يوفنتوس الخسارة في آخر 10 لقاءات بالدوري، وأصبح هذا الانتصار هو الـ11 ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 3.

في المقابل، تلقى نابولي رابع هزائمه في آخر 5 مباريات بالدوري وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم في الدوري، مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3.