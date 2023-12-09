مدرب اليابان: التعامل مع العقبات طريق الفوز بكأس آسيا

أكد مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو أنه يتعين على الفريق التعامل "مع أي شيء" في كأس آسيا لكرة القدم الشهر المقبل، في حال أراد الفوز باللقب للمرة الخامسة.

ويعدّ المنتخب الياباني وصيف نسخة 2019 والمتوّج باللقب 4 مرات آخرها عام 2011، أحد المرشّحين للفوز بكأس آسيا في قطر التي تنطلق في 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفاز الـ"ساموراي" في آخر 8 مباريات، أبرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 في لقاءٍ وديّ في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أدّى إلى إقالة المدرب هانزي فليك وتعيين يوليان ناغلسمان، وتركيا 4-2 في كأس كيرين الودية.

🇯🇵⚡️ The Japan national team, who is led by Hajime Moriyasu, made 2 German managers get sacked back-to-back in the recent international break. ✔️ 4-1 win vs Germany = Hansi Flick sacked

✔️ 4-2 win vs Turkey = Stefan Kuntz sacked pic.twitter.com/KCajZwrdIT — EuroFoot (@eurofootcom) September 20, 2023

ويلعب منتخب اليابان في المجموعة الرابعة إلى جانب إندونيسيا والعراق وفيتنام.

واختار مورياسو قائمةً من 23 لاعبا للمباراة الوديّة أمام تايلند في طوكيو، في الأوّل من يناير/كانون الثاني، من بينهم 15 لاعبا محترفا خارج البلاد، لكن بغياب نجمَي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، واتارو إندو (ليفربول) وكاوارو ميتوما (برايتون).

ويتوقّع المدرب أن يكون جميع اللاعبين متوافرين حين يختار القائمة التي ستشارك في كأس آسيا.

وقال مورياسو "نريد أن نكون مثاليين في المباراة الأولى، لكن علينا أن نكون جاهزين للتطوّر في كل مباراة، وأن نتعامل مع الإصابات والأمور الأخرى".

وأضاف "التحضير البدني والتكتيكي مهمٌّ بالتأكيد، لكن نريد أن نكون متأكدين قبل انطلاق الاستحقاق، من أننا نتمتّع بالذهنية المطلوبة لنلعب بقوّة ونتعامل مع جميع العقبات التي سنواجهها".

🇯🇵 Japan head coach Hajime Moriyasu is named AFC Men’s Coach of the Year after leading Japan in an unforgettable #FIFAWorldCup campaign!#AFCAwards2022 pic.twitter.com/4PPFgvTxDY — AFC (@theafcdotcom) October 31, 2023

ولم يستدعِ مورياسو اللاعبين الذين يلعبون في إنجلترا، إيطاليا وإسبانيا للمباراة الودية مع تايلند، لكنّه استدعى لاعبين من أندية فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، من ضمنهم تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، المدافع كو إيتاكورا (بوروسيا مونشغلادباخ الألماني)، والمهاجم أياسي أويدا (فينورد الهولندي).

واستدعى مورياسو للمرة الأولى ريوتارو إيتو مهاجم سانت ترويدن البلجيكي، وتايشي براندون نوزاوا حارس مرمى طوكيو.

واعتبر المدرب مورياسو أن المباراة مع تايلند "ستكون فرصة مثالية للتحضير لكأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2026".