مدرب اليابان: التعامل مع العقبات طريق الفوز بكأس آسيا

أكد مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو أنه يتعين على الفريق التعامل "مع أي شيء" في كأس آسيا لكرة القدم الشهر المقبل، في حال أراد الفوز باللقب للمرة الخامسة.

ويعدّ المنتخب الياباني وصيف نسخة 2019 والمتوّج باللقب 4 مرات آخرها عام 2011، أحد المرشّحين للفوز بكأس آسيا في قطر التي تنطلق في 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفاز الـ"ساموراي" في آخر 8 مباريات، أبرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 في لقاءٍ وديّ في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أدّى إلى إقالة المدرب هانزي فليك وتعيين يوليان ناغلسمان، وتركيا 4-2 في كأس كيرين الودية.

🇯🇵⚡️ The Japan national team, who is led by Hajime Moriyasu, made 2 German managers get sacked back-to-back in the recent international break.

✔️ 4-1 win vs Germany = Hansi Flick sacked

✔️ 4-2 win vs Turkey = Stefan Kuntz sacked pic.twitter.com/KCajZwrdIT

