ليفربول يقلب الطاولة على كريستال بالاس في الوقت القاتل

اعتلى فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ16 من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان آيو في الدقيقة الـ75.

وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد المصري محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر صلاح الكرة إلى إليوت وسدد كرة قوية عانقت الشباك.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رااااااااااائع، هدف الفوز من هارفي ايليوت هدف رائع في آخر الدقائق ليفربول 2-1 كريستال بالاس

pic.twitter.com/buGRljFah1 — عمرو (@bt3) December 9, 2023

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا فاز على أستون فيلا في المباراة التي تجمعهما في وقت لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو الـ11 لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 4 مباريات.

وفي المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ14، بفارق الأهداف أمام بورنموث.