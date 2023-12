غينيا الاستوائية ومواصلة المفاجآت في أمم أفريقيا 2023

يأمل منتخب غينيا الاستوائية لكرة القدم، في مواصلة تحقيق المفاجآت في بطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل.

ويلعب المنتخب الملقب بـ"الرعد الوطني" في ظل كثرة الرعود في بلد مناخه استوائي، في المجموعة الأولى إلى جانب نيجيريا وغينيا بيساو وساحل العاج البلد المضيف.

تأسّس اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم عام 1975، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي للعبة في العام نفسه، وحصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1986. ويترأس الاتحاد حاليا فينانسيو توماس ندونغ.

وخاض الفريق أول مباراة دولية في 23 مايو/أيار عام 1975، وانهزم أمام نظيره الصيني بنتيجة 2-6.

وكان المركز الأفضل بمسيرة منتخب "الرعد الوطني" في تصنيف الفيفا هو المركز 49، بينما في آخر تصنيف الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني احتل الفريق المركز 88 عالميا.

يظهر المنتخب في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، وفي مشاركاته الثلاث السابقة، حصد الفريق المركز الرابع في 2015 وبلغ ربع النهائي عامي 2012 و2021. وسجل 11 هدفا بينما تلقت شباكه 14 هدفا.

📹 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇸🇳 3-1 🇬🇶

Senegal takes down Equatorial Guinea to go through to the semi-finals 🦁

Rewatch the best bits of #SENGNQ 👇#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/vSadGXLgS7

— CAF (@CAF_Online) January 30, 2022