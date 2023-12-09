غينيا الاستوائية ومواصلة المفاجآت في أمم أفريقيا 2023

يأمل منتخب غينيا الاستوائية لكرة القدم، في مواصلة تحقيق المفاجآت في بطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل.

ويلعب المنتخب الملقب بـ"الرعد الوطني" في ظل كثرة الرعود في بلد مناخه استوائي، في المجموعة الأولى إلى جانب نيجيريا وغينيا بيساو وساحل العاج البلد المضيف.

تاريخ منتخب غينيا الاستوائية

تأسّس اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم عام 1975، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي للعبة في العام نفسه، وحصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1986. ويترأس الاتحاد حاليا فينانسيو توماس ندونغ.

وخاض الفريق أول مباراة دولية في 23 مايو/أيار عام 1975، وانهزم أمام نظيره الصيني بنتيجة 2-6.

وكان المركز الأفضل بمسيرة منتخب "الرعد الوطني" في تصنيف الفيفا هو المركز 49، بينما في آخر تصنيف الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني احتل الفريق المركز 88 عالميا.

غينيا الاستوائية وكأس أفريقيا

يظهر المنتخب في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، وفي مشاركاته الثلاث السابقة، حصد الفريق المركز الرابع في 2015 وبلغ ربع النهائي عامي 2012 و2021. وسجل 11 هدفا بينما تلقت شباكه 14 هدفا.

المشاركة الدولية السابقة

وغينيا الاستوائية من بين 41 منتخبا أفريقيا لم تتأهل أبدا إلى نهائيات كأس العالم. ويخوض المنتخب التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في المجموعة الثامنة إلى جانب تونس ومالاوي وناميبيا وساوتومي برنسيب وليبيريا.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب غينيا الاستوائية

ولمع عدد من الأسماء مع غينيا الاستوائية خلال المشاركات السابقة في نهائيات كأس أمم أفريقيا مثل رودولفو بوديبو وإيبان لايانغا (المعروف ببراندي) ونارسيس إيكانغا وإيفان زاراندونا وجوفينال أويونو وخافيير بالبوا.

OFICIAL | El delantero canario Iban Iyanga "Randy", en fin de contrato con el Sparti griego, se compromete con el Trikala, también de la Segunda División griega https://t.co/310bPvF4En pic.twitter.com/PO6I4CQ8nQ — MDB diario (@MDBdiario) June 28, 2018

أبرز لاعبي منتخب غينيا الاستوائية الحاليين

يعول منتخب غينيا الاستوائية على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أفريقيا وأوروبا، بينهم:

بيدرو أوبيانغ لاعب وسط فريق ساسولو الإيطالي.

سول كوكو مدافع فريق لاس بالماس الإسباني.

فديريكو بيكورو لاعب الأفريقي التونسي والأكثر مشاركة مع المنتخب (42 مباراة دولية).

إيميليو نسو لاعب إنترسيتي الإسباني، وهو هداف المنتخب (14 هدفا).

مباريات المنتخب في المجموعة الأولى بأمم أفريقيا 2023

الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024: نيجيريا x غينيا الاستوائية (ملعب الحسن واتارا).

نيجيريا x غينيا الاستوائية (ملعب الحسن واتارا). الخميس 18 يناير/ كانون الثاني: غينيا الاستوائية x غينيا بيساو (ملعب الحسن واتارا).

غينيا الاستوائية x غينيا بيساو (ملعب الحسن واتارا). الاثنين 22 يناير/كانون الثاني: غينيا الاستوائية x ساحل العاج (ملعب الحسن واتارا).

مدرب منتخب غينيا الاستوائية

تسلم خوان ميشا مهمة تدريب منتخب غينيا الاستوائية بصفة مؤقتة بعد رحيل الفرنسي سباستيان مينيه عام 2020، وفي 23 مارس/آذار عام 2021، عُين ميشا رسميا على رأس المنتخب.

وبعد تعيينه بيومين قاد المدرب الغيني الاستوائي (48 عاما) منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.