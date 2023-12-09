عام على مواجهة "الإثارة والبطاقات الملونة" بين الأرجنتين وهولندا بربع نهائي مونديال قطر

يتزامن اليوم السبت 9 ديسمبر/كانون الأول، مع مرور سنة كاملة على المواجهة المثيرة بين الأرجنتين وهولندا في دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، وما خلّفته من جدل واسع.

وشهدت المواجهة، التي فاز زملاء ليونيل ميسي بها بركلات الترجيح 4-3 بعد أن انتهى الوقت الرسمي ثم الإضافي بالتعادل 2-2، الكثير من التوتر والاحتجاجات والتقلبات والبطاقات الملونة.

▪️ EIGHTEEN yellow cards

▪️ VVD bodyslams Paredes

▪️ Weghorst's 90+10' equalizer

▪️ Emi Martínez's shootout heroics

▪️ Nicolás Otamendi: 🖐️😤🖐️

▪️ Messi taunts Louis van Gaal

▪️ 𝑸𝒖𝒆́ 𝒎𝒊𝒓𝒂, 𝒃𝒐𝒃𝒐? It's really been a year since World Cup 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂 🌶️ pic.twitter.com/p4r61iEFKZ — B/R Football (@brfootball) December 9, 2023

وأشهر الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز 16 بطاقة صفراء (رقم قياسي في مباراة واحدة بكأس العالم)، منها 8 للاعبي هولندا وبطاقة حمراء واحدة، كانت من نصيب دينزل دومفريس لحصوله على إنذارين أثناء تنفيذ ركلات الترجيح. كما حصل 8 لاعبين من الأرجنتين على إنذارات إلى جانب المدرب ليونيل سكالوني ومساعده والتر صامويل.

تلقى انتقادات شديدة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.. الحكم الدولي السابق ماتيو لاهوز يكشف عن اعتذار ميسي له بعد تصريحات ضده عقب مواجهة ربع نهائي المونديال بين الأرجنتين وهولندا التي انتهت بفوز التانغو بركلات الترجيح pic.twitter.com/h4p6SmdhgD — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 2, 2023

وبعيدا عن العقوبات التأديبية، عاشت الجماهير الحاضرة في ملعب المدينة التعليمية سيناريو جنونيا. تقدمت الأرجنتين بهدفي ناهويل مولينا والقائد ميسي الذي احتفل بطريقة استفزت المدرب لويس فان خال ودكة بدلاء منتخب هولندا.

وارتفع سقف الإثارة في المباراة، بعدما نجح فاوت فيخهورست في معادلة النتيجة 2-2 بتسجيله لهدف قبل نهاية الوقت الأصلي وآخر في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

مع استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، احتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي رسخ فيها حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز نفسه بطلا دون منازع بتصديه لركلتي فيرجيل فان دايك وستيفن بيرغويس.

يذكر أن الأرجنتين توجت بمونديال قطر بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا، محققة بذلك لقبها العالمي الثالث في تاريخها.