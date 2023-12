عام على مواجهة "الإثارة والبطاقات الملونة" بين الأرجنتين وهولندا بربع نهائي مونديال قطر

يتزامن اليوم السبت 9 ديسمبر/كانون الأول، مع مرور سنة كاملة على المواجهة المثيرة بين الأرجنتين وهولندا في دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، وما خلّفته من جدل واسع.

وشهدت المواجهة، التي فاز زملاء ليونيل ميسي بها بركلات الترجيح 4-3 بعد أن انتهى الوقت الرسمي ثم الإضافي بالتعادل 2-2، الكثير من التوتر والاحتجاجات والتقلبات والبطاقات الملونة.

▪️ EIGHTEEN yellow cards

▪️ VVD bodyslams Paredes

▪️ Weghorst's 90+10' equalizer

▪️ Emi Martínez's shootout heroics

▪️ Nicolás Otamendi: 🖐️😤🖐️

▪️ Messi taunts Louis van Gaal

▪️ 𝑸𝒖𝒆́ 𝒎𝒊𝒓𝒂, 𝒃𝒐𝒃𝒐?

It's really been a year since World Cup 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂 🌶️ pic.twitter.com/p4r61iEFKZ

— B/R Football (@brfootball) December 9, 2023