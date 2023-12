صلاح يكتب التاريخ مرة أخرى مع ليفربول

ضرب هدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى كريستال بالاس -اليوم- عصفورين بحجر واحد، إذ بات خامس لاعب بتاريخ ليفربول يسجل 200 هدف، ووصل أيضا هدفه رقم 150 في البريميرليغ ليصبح اللاعب الـ11 الذي يفعل ذلك.

ونجح ليفربول في اقتناص فوز قاتل خارج ملعبه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

وعادل الدولي المصري النتيجة للـ"ريدز" في الدقيقة الـ75 والذي كان متأخرا أمام بالاس بهدف نظيف، مسجلا هدفه الـ200 في 327 مباراة بقميص "الليفر" في مختلف المسابقات، وأصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي والأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين بعد الويلزي إيان راش (346 في 660 مباراة)، وروجر هانت (285 492 مباراة)، وغوردان هودجسون (241 في 377 مباراة) والأسكتلندي بيلي ليدل (228 في 534 مباراة).

Klopp on Salah:

"We carried the shirt with us in the dressing room with "200" on it for him for two weeks but we gave it to him today. A loud, loud applause from the boys." pic.twitter.com/1av8LSat1L

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) December 9, 2023