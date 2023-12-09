صلاح يكتب التاريخ مرة أخرى مع ليفربول

ضرب هدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى كريستال بالاس -اليوم- عصفورين بحجر واحد، إذ بات خامس لاعب بتاريخ ليفربول يسجل 200 هدف، ووصل أيضا هدفه رقم 150 في البريميرليغ ليصبح اللاعب الـ11 الذي يفعل ذلك.

ونجح ليفربول في اقتناص فوز قاتل خارج ملعبه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

هدف محمد صلاح رقم 200 بقميص الريدز ليفربول 🔴👏🏻pic.twitter.com/tIihEQJgOy — EPL World (@EPLworld) December 9, 2023

وعادل الدولي المصري النتيجة للـ"ريدز" في الدقيقة الـ75 والذي كان متأخرا أمام بالاس بهدف نظيف، مسجلا هدفه الـ200 في 327 مباراة بقميص "الليفر" في مختلف المسابقات، وأصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي والأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين بعد الويلزي إيان راش (346 في 660 مباراة)، وروجر هانت (285 492 مباراة)، وغوردان هودجسون (241 في 377 مباراة) والأسكتلندي بيلي ليدل (228 في 534 مباراة).

Klopp on Salah: "We carried the shirt with us in the dressing room with "200" on it for him for two weeks but we gave it to him today. A loud, loud applause from the boys." pic.twitter.com/1av8LSat1L — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) December 9, 2023

وهذا هو هدف صلاح الـ150 أيضا في الدوري الممتاز، ليصبح بذلك اللاعب رقم 11 في تاريخ البريميرلبغ الذي يحقق هذا الإنجاز.

يُسجل ويُبدع بكل الطرق المُمكنة ⚽️ هكذا سجل صلاح أهدافه الـ 200 بألوان الريدز 👑🇪🇬 pic.twitter.com/as4HjkNsfx — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 9, 2023

وقال قائد منتخب مصر عن إنجازه التاريخي مع ليفربول عقب المباراة، "سعيد بالرقم القياسي إنه شعور عظيم، ولكن يبقى الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة".

200th goal for Liverpool and 150th goal in the Premier League. ⚽️🫡 Mohamed Salah everybody 👏 pic.twitter.com/Y4QYE89FmA — CentreGoals. (@centregoals) December 9, 2023

وهز صلاح الشباك في 148 مناسبة في 234 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري، مع هدفين سجلهما سابقا مع تشيلسي، وجاء الهدف الذي سجله في شباك كريستال بالاس اليوم ليصبح رقم 150 في بطولة الدوري، ليحتل المركز

العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي متجاوزا رقم مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

وسجل صلاح 42 هدفا لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضاف 3 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، مع خمسة أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف في بطولتي كأس الرابطة والدرع الخيرية.

وعرض ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الطريقة التي سجل بها صلاح أهدافه، حيث جاءت 162 منها بقدمه اليسرى و30 هدفا بالقدم اليمنى، بالإضافة إلى 8 أهداف بالرأس.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه "حينما تسجل 200 هدف، فإنك تحقق ذلك لأنك فقط لاعب مميز للغاية".

وجاءت أهداف صلاح في 327 مباراة بكل البطولات بمعدل تسجيلي بلغ 0.61 هدفا في المباراة الواحدة، وهو معدل أفضل من جميع اللاعبين فيما عدا هودجسون الذي سجل 241 هدفا في 377 مباراة بمعدل وصل إلى 0.64 في المباراة.

ويتصدر ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خسر بهدف نظيف أمام أستون فيلا.