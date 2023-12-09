ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس وصدارته لليغا مهددة
فرض ريال بيتيس التعادل على ضيفه ريال مدريد 1-1 -اليوم السبت- في المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اقتنص لاس بالماس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف.
وعلى ملعب "بينتو فيامارين"، تقدم القناص الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام بهدف للنادي الملكي في الدقيقة الـ53 لكن أيتور رويبال أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة الـ66.
⚽️🔥 بيلينغهام يفتتح التسجيل للنادي الملكي بعد تمريرة رائعة من دياز#الدوري_الإسباني | #ريال_بيتيس_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/9Q5b9naNys
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
⚽️🚀 أيتور رويبال يعدل النتيجة لريال بيتيس بهدف صاروخي#الدوري_الإسباني | #ريال_بيتيس_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/K3fsphRMXG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
وحصد "الملكي" نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف، مقابل 26 نقطة لبيتيس في المركز السابع.
وبات ريال مدريد مهددا بفقدان موقعه في الصدارة لصالح جيرونا، الذي يخوض مواجهة قمة في ديربي كاتالونيا أمام برشلونة غدا الأحد.
وعلى ملعب مينديزوروزا، سجل كيريان رودريغيز هدف الفوز لفريق لاس بالماس في الدقيقة الـ35
ورفع الفوز، رصيد لاس بالماس إلى 24 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.