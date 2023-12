رغم النتائج السيئة.. مدرب توتنهام لا يبالي بالانتقادات

قال مدرب توتنهام الإنجليزي أنجي بوستيكوجلو إنه لا يبالي بالانتقادات والصفات الساخرة التي يطلقها المنتقدون بعد إهدار الفريق للعديد من النقاط مؤخرا، وإنه يفضل التركيز على عمله.

وأوضح المدرب الأسترالي للصحفيين، أمس الجمعة، "ما أحتاج لمعرفته هو أن هذا النادي لم يفز بأي لقب منذ 15 عاما. هذا كل ما أحتاج إلى معرفته. هذا هو واقع الحال ولا يمكننا تجاهل ذلك".

ولم يحرز توتنهام أي لقب كبير منذ تتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2007-2008.

Pochettino – FAILED Mourinho – FAILED Nuno – FAILED Conte – FAILED Ange Postecoglou can bring in all his tactics to try and save Tottenham, but one thing is for sure; Tottenham's will still stay trophyless. It's in the history of the Tottenham.😎 pic.twitter.com/HvsWykBN7m

وأضاف بوستيكوجلو "كما هي الحال في معظم المؤسسات عليك أن تتعلم من أخطاء الماضي وعليك الخروج بخطة. أيا كانت الأوصاف التي يطلقها الآخرون فإنها لن تساعدك".

وتابع "إذا أردت تحقيق النجاح فلا بد أن تكون لديك فكرة واضحة عن كيفية التعامل مع الوضع والالتزام بها".

وأثارت كلمات بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام ويستهام، مسحة طفيفة من الإحباط، ولكنه مع ذلك التزم بنقل تركيز الفريق إلى ما هو مقبل.

وواصل توتنهام مستواه السيئ، لكن ذلك لم يثبط عزيمة أنجي بوستيكوجلو.

فبعد خسارة أخرى، حصل توتنهام على نقطة واحدة فقط من مبارياته الخمس الماضية، لكن بوستيكوجلو ورفاقه يفكرون بالفعل في المباراة التالية.

وخسر توتنهام آخر 3 مباريات خاضها في ملعبه وسيستضيف غدا الأحد نيوكاسل يونايتد.

وقال المدرب الأسترالي إن "هناك طريقة واحدة فقط لتغيير ظروفنا، وهي أن نأتي إلى هنا يوم الأحد ونقدم أداءً، ليس فقط لعب كرة قدم جيدة ولكن الخروج إلى هناك وإظهار بعض الاقتناع بأنفسنا كفريق".

🚨Ange Postecoglou once again defends his style of play and backs m himself to get Tottenham back to their early season best:

🗣️"I don't play this kind of football to entertain, I play this kind of football because it wins!"

📺[@HaytersTV]#THFC #COYSpic.twitter.com/Ht7wwD3PNG

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) December 8, 2023