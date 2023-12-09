خسارة قاسية لمانشستر يونايتد على أرضه في البريميرليغ

سقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة -اليوم السبت- ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية الضيوف، دومينيك سولانكي (5) وفيليب بيلينغ (68) وماركوس سينيسي (73).

⚽️🔥 بورنموث يهز شباك مانشستر يونايتد بعد أقل من 5 دقائق على انطلاق المباراة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_بورنموث#PremierLeague pic.twitter.com/4JdM510enO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023

وأفسدت هذه الخسارة فرحة الهولندي إيريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بالفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعلى ملعب أولد ترافورد، مُني مانشستر يونايتد بخسارته السابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس (مؤقتا)، بينما حقق بورنموث فوزه الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم في المسابقة

رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تعادل ولفرهامبتون مع ضيفه نوتنغهام فورست 1-1، وبرايتون مع بيرنلي بنفس النتيجة، بينما فاز شيفيلد يونايتد على ضيفه برينتفورد بهدف نظيف.

وكانت منافسات الجولة بدأت بفوز صعب لفريق ليفربول خارج ملعبه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.