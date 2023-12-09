المصري مرموش يقود فرانكفورت لفوز كاسح على بايرن ميونخ

سجل النجم المصري عمر مرموش هدفا وصنع هدفين آخرين قاد فيها فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على ضيفه بايرن ميونخ 5-1 -اليوم السبت- في المرحلة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعرف يونيون برلين طريق الفوز للمرة الأولى منذ حوالي 3 أشهر ونصف الشهر، وفاز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1. وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه أوغسبورغ بهدفين دون رد وفرايبورغ على مضيفه فولفسبورغ بهدف نظيبف وهايدنهايم على ضيفه دارمشتاد 3-2.

وعلى ملعب "دوتش بانك بارك"، ألحق فرانكفورت بضيفه بايرن حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية الهزيمة الأولى في هذا الموسم من البوندسليغا.

وتقدم فرانكفورت بـ3 أهداف بعد مضي 36 دقيقة، عبر المصري الدولي عمر مرموش (12) وإيريك إبيمبا (31) وهوغو لارسون (36 من صناعة مرموش).

ورد جوشوا كيميتش بهدف للنادي البافاري في الدقيقة الـ43 لكن إيريك إبيمبا سجل الهدف الثاني له ولفرانكفورت في الدقيقة الـ50 وتكفل أنسجار كناوف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة (60 من صناعة مرموش أيضا).

وكان الفوز كفيلا بأن يصعد بالفريق البافاري إلى الصدارة بالتساوي مع باير ليفركوزن لكن الهزيمة أوقفت رصيده عند 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة، فيما رفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.

وكرر فرانكفورت فوزه بنتيجة 5-1 على بايرن، بعدما فاز عليه بنفس النتيجة في 2019، وهي الهزيمة التي كلفت المدرب الكرواتي السابق للنادي البافاري نيكو كوفاتش، منصبه.