بعد هزيمته لمانشستر سيتي.. أستون فيلا يصعق أرسنال ويبعثر صدارة البريميرليغ

بعثر أستون فيلا فرق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن فاز على ضيفه أرسنال متصدر البريميرليغ السابق بهدف نظيف في منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وواصل أستون فيلا إسقاط الكبار بعد الفوز بنفس النتيجة على حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة السابقة، رافعا رصيده إلى 35 نقطة ليتمسك بالمركز الثالث.

أما أرسنال فقد سقط في فخ الخسارة للمرة الثانية هذا الموسم وذلك بعد 4 انتصارات متتالية ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني تاركا الصدارة لليفربول برصيد 37 نقطة بعد فوزه على كريستال بالاس 2-1 اليوم السبت.

كهرب أصحاب الأرض أجواء اللقاء بهدف مبكر سجله ماكجين بعد تمريرة من زميله الشاب ليون بيلي.

وفي الدقيقة الـ90، سجل كاي هافيرتز هدفا لأرسنال لكن تقنية حكم الفيديو المساعد قررت إلغاء الهدف نتيجة لمسة يد من اللاعب الألماني بعدها أضاع إيدي نكيتياه آخر الفرص في الدقيقة الـ98.

وفي مباريات أخرى أقيمت في وقت سابق اليوم السبت سقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، بينما تعادل ولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست 1-1، وبرايتون مع بيرنلي 1-1، وفاز شيفيلد يونايتد على ضيفه برينتفورد بهدف نظيف.