يعتبر فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا وفرانك كيسيه لاعب وسط ساحل العاج من أبرز اللاعبين ليس فقط في منتخبات المجموعة الأولى، بل ببطولة أمم أفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

بينما يبرز ماما بالدي وخوزيه ماشين من منتخبي غينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

ويلعب زملاء كيسيه ضد غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية التي تقام السبت 13 يناير/كانون الثاني، بينما تلعب نيجيريا بقيادة نجمها أوسيمين ضد غينيا الاستوائية، الأحد 14 يناير/كانون الثاني.

أبرز نجوم منتخبات المجموعة الأولى في أمم أفريقيا 2023

النيجيري فيكتور أوسيمين (24 عاما): سجل مهاجم نابولي الإيطالي وأحد أخطر مهاجمي "النسور" 20 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة مع منتخب بلاده حتى الآن. لاعب قوي وسريع وصاحب حس تهديفي عال وسيكون بلا شك سلاحا فتاكا للـ"نسور"، وظفر بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وينافس المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

العاجي فرانك كيسيه (26 عاما): يعتبر كيسيه نجم نادي الاتحاد السعودي واللاعب السابق لميلان وبرشلونة من ركائز منتخب بلاده، يعد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم ويمتاز بدقة وقوة تسديداته من خارج المنطقة ويجيد لعب الكرات الهوائية. ويتوقع أن يسطع نجمه خاصة أنه سيلعب على أرضه وبين جماهير بلاده.

خوزيه ماشين (27 عاما) من غينيا الاستوائية: نجح لاعب مونزا الإيطالي في فرض ديناميكية حقيقية كصانع ألعاب مع غينيا الاستوائية. وخاض 20 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ماما بالدي (28 عاما) من غينيا بيساو: خاض بالدي لاعب خط وسط تروا الفرنسي 20 مباراة دولية مع غينيا بيساو وسجل 3 أهداف. لاعب مجتهد وقادر على تقديم الإضافة المرجوة منه في البطولة.