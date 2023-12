 أبرز نجوم منتخبات المجموعة الأولى في أمم أفريقيا 2023

يعتبر فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا وفرانك كيسيه لاعب وسط ساحل العاج من أبرز اللاعبين ليس فقط في منتخبات المجموعة الأولى، بل ببطولة أمم أفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

بينما يبرز ماما بالدي وخوزيه ماشين من منتخبي غينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

ويلعب زملاء كيسيه ضد غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية التي تقام السبت 13 يناير/كانون الثاني، بينما تلعب نيجيريا بقيادة نجمها أوسيمين ضد غينيا الاستوائية، الأحد 14 يناير/كانون الثاني.

🇬🇼 Mama Baldé was the hero for Guinea-Bissau as they downed group A leaders Nigeria 🦸‍♂️

Will the Super Eagles bounce back from their defeat? #TotalEnergiesAFCON2023Q pic.twitter.com/RvTqwVzE9x

— CAF (@CAF_Online) March 27, 2023