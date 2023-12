يغيب رودري فيخسر مانشستر سيتي.. كيف يعالج غوارديولا هذه المعضلة؟

عاد مانشستر سيتي مهزوما من ملعب "فيلا بارك" أمام أستون فيلا، في مباراة أقيمت ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإنجليزي وفيها استشعر بيب غوارديولا أهمية وجود رودري لتجديد تحدي الفوز بلقب البريميرليغ.

وكانت الهزيمة بهدف نظيف أمام أستون فيلا هي المباراة الرابعة التي غاب فيها رودري بسبب الإيقاف هذا الموسم.

ولم يذق مانشستر سيتي طعم الهزيمة في آخر 43 مباراة شارك فيها رودري على صعيد كافة البطولات.

وأكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حاجة فريقه لإيجاد طريقة للفوز بدون لاعب الوسط رودري، وذلك بعد الخسارة أمام أستون فيلا، مساء الأربعاء.

Why have Man City have stopped winning? #mcfc

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة "أستون فيلا لعب بصورة أفضل، في الشوط الأول لم نتحرك وتحسن الأمر في الشوط الثاني وخلقنا الفرص، ولكن عانينا لإيجاد التمريرة الأخيرة والتحرك في اللحظات المناسبة".

وأضاف "رودري لاعب مهم بكل تأكيد، لكن في غيابه علينا إيجاد طريقة للفوز، نبتعد بفارق 6 نقاط عن الصدارة، كنا نفضل الوجود بها، ولكن تعادلنا في 3 مباريات وخسرنا اليوم".

وتابع "في السنوات الماضية وجدنا طريقة للفوز، نعاني الآن وعلينا إيجاد طريقة وهذه هي وظيفتي أن أجد الحل، الأمور تتغير عند الفوز بالمباريات، وعندما يكون الفريق الآخر أفضل منك، فعليك الاعتراف بذلك".

Manchester City have lost four matches this season:

– 1-0 to Newcastle in the EFL Cup

– 2-1 to Wolves in the PL

– 1-0 to Arsenal in the PL

– 1-0 to Aston Villa in the PL

Rodri didn't feature in any of those matches.

City's engine 🥲 pic.twitter.com/Tnj10nNT1n

— ESPN FC (@ESPNFC) December 7, 2023