مجموعات ومواعيد مباريات بطولة "كوبا أميركا 2024" في الولايات المتحدة

أسفرت قرعة بطولة "كوبا أميركا 2024" بكرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة بين 20 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز، عن وقوع الارجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم في المجموعة ذاتها مع خصمتها اللدودة تشيلي.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆 Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩 Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

والمجموعات هي:

المجموعة الاولى: الأرجنتين، وبيرو، وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو

الأرجنتين، وبيرو، وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو المجموعة الثانية: المكسيك، والإكوادور، وفنزويلا وجامايكا

المكسيك، والإكوادور، وفنزويلا وجامايكا المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة، وأوروغواي، وبنما وبوليفيا

الولايات المتحدة، وأوروغواي، وبنما وبوليفيا المجموعة الرابعة: البرازيل، وكولومبيا، والبارغواي والفائز بين كوستاريكا وهندوراس

الأرجنتين.. بطلة العالم وكوبا أميركا

ويدافع المنتخب الارجنتيني عن لقبه في الأراضي الاميركية في النسخة الموسعة التي ستضمّ 16 منتخبًا حيث انضم 6 أعضاء من الكونكاكاف إلى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية "كونميبول".

وتستهل الارجنتين مشوارها في البطولة في 20 يونيو/حزيران في اتلانتا بمواجهة كندا او ترينيداد وتوباغو اللذين سيلتقيان في ملحق لتحديد احد المقعدين المؤهلين لكونكاكاف العام المقبل.

ومن ثمّ ستواجه الارجنتين، تشيلي، في نيوجيرسي في 25 حزيران/يونيو في إعادة لنهائي كوبا أميركا 2016 التي اقيمت بمناسبة مئوية المسابقة في الولايات المتحدة ايضًا.

وخسر المنتخب الارجنتيني المواجهتين النهائيتين لعامي 2015 و2016 بركلات الترجيح أمام تشيلي، علما أنّه في النهائي الاخير أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء.

واعلن ميسي آنذاك اعتزاله لمدة قصيرة قبل ان يعود عن قراره لمواصلة مغامرته الدولية والتي تكللت بالفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.

وتختتم الارجنتين مشوارها في المجموعة الاولى بمواجهة بيرو بميامي في 29 يونيو/حزيران.

من جهة أخرى، جاءت البرازيل حاملة اللقب 5 مرات بمجموعة حذرة إلى جانب كولومبيا والبارغواي والفائز من الملحق بين كوستاريكا وهندوراس.

ووقعت المكسيك في المجموعة الثانية إلى جانب الإكوادور، وفنزويلا وجامايكا.

أما الولايات المتحدة المضيفة فستلعب بالمجموعة الثالثة مع أوروغواي وبنما وبوليفيا.

El actual DT campeón de la CONMEBOL Copa América™️, Lionel Scaloni con el trofeo más deseado del continente 🏆🌎 O atual treinador campeão da CONMEBOL Copa América™️, #LionelScaloni, com o troféu mais desejado do continente 🏆👏🏼 The current champion coach of CONMEBOL #CA2024,… pic.twitter.com/e9hTjmg98N — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

وقال البارغواياني أليخاندرو دومينغيس رئيس اتحاد أميركا الجنوبية إن البطولة ستكون "كوبا أميركا عالمية".

وأضاف "سيشارك المنتخب بطل العالم (الأرجنتين)، والفريق الوحيد الحائز على لقب المونديال خمس مرات (البرازيل)، وأول بطل للعالم (الأوروغواي)، إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم، وهم من أميركا اللاتينية".

وتفتتح البرازيل بطلة العالم 5 مرات مشوارها على ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس انجليس بمواجهة كوستاريكا أو هندوراس في 24 يونيو/حزيران قبل أن تواجه الباراغواي في لاس فيغاس في 28 منه لتختتم مشوارها في الدور الأول امام كولومبيا على ملعب "ليفي" في سانتا كلارا.

وستلعب البطولة على 14 ملعبا بينها ملاعب تستضيف مباريات أندية كرة القدم الاميركية "أن أف أل".

وستقام مواجهتا نصف النهائي في "إيست روثرفورد" في 9 يوليو/تموز، وفي "تشارلوت" في 10 من الشهر ذاته، على أن تحتضن ميامي النهائي في 14 يوليو/تموز.