الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلغي نتائج جبل المكبر الفلسطيني

أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -اليوم الجمعة- خطابا رسميا للاتحاد الفلسطيني، فيما يتعلق بانسحاب ممثله نادي جبل المكبر من بطولة القارية هذا الموسم.

وقرر فريق جبل المكبر عدم استكمال مشواره في المسابقة القارية، في ظل الأحداث الجارية حاليا في فلسطين.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه بحسب المادة 5.6 من تعليمات كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2024-2023، فإن جميع مباريات نادي جبل المكبر في المجموعة الأولى سوف تعتبر ملغية ولا يتم احتسابها، ولا يتم الأخذ بالاعتبار كل النقاط والأهداف في هذه المباريات عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، وذلك بحسب المادة 3.8 من التعليمات".

واختتم الاتحاد القاري بيانه "أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الأسف انسحاب النادي، وسيتم إحالة الأمر الآن للجنة المسابقات بالاتحاد للتعامل مع الأمر، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار عامل الظروف القهرية".

يذكر أن جبل المكبر بطل الدوري الفلسطيني لموسم 2022-2023، احتل المركز الثاني (3 نقاط) في ترتيب المجموعة الأولى التي تضم فرق النهضة العماني والفتوة السوري والعهد اللبناني.