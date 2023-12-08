الأهلي المصري يتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري ويتصدر مجموعته بأبطال أفريقيا
8/12/2023-|آخر تحديث: 8/12/202310:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)
خيّم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي المصري وضيفه شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل يانغ أفريكانز التنزاني مع مضيفه ميدياما الغاني 1-1.
وتقدم ميدياما عن طريق جوناثان سواه في الدقيقة الـ27، قبل أن يدرك باكومي زوزوا التعادل ليانغ أفريكانز في الدقيقة الـ36.
ورفع ميدياما رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف شباب بلوزداد، فيما يحتل يانغ أفريكانز المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
المصدر : وكالات