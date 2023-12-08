أبرز نجوم منتخبات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2023

يعلق كل منتخب مشارك في النسخة الـ 34 من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم آماله الكبيرة على تألق وخبرة النجم المميز في صفوفه، من أجل تحقيق أفضل النتائج وقيادة الفريق إلى مراحل متقدمة في المسابقة القارية.

وتعول منتخبات المجموعة الثانية وهي مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق على أسماء لامعة وهم محمد صلاح وإيناكي ويليامز وبيبي ومكسير.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في المسابقة القارية بمواجهة موزمبيق يوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني على ملعب فليكس هوفويه بويني، ثم يصطدم الفراعنة بمنتخب غانا الخميس 18 يناير/كانون الثاني، قبل أن ينهي دور المجموعات بلقاء الرأس الأخضر يوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني.

وهؤلاء أبرز نجوم المجموعة الثانية في أمم أفريقيا 2023

المصري محمد صلاح: يمتلك "الفرعون" كل المقومات فنيا وبدنيا لقيادة منتخب "أبناء النيل" إلى استعادة اللقب الذي يغيب عنه منذ 2010، ولا يزال "مو" رغم تخطيه الـ31 يحصد الجوائز ويحطم الأرقام ويقود فريقه ليفربول لحسم مباريات مهمة سواء في البريميرليغ أو الدوري الأوروبي.

الغاني إيناكي ويليامز: منذ وصوله إلى تشكيلة "النجوم السوداء" قبل عام، لم يتألق إيناكي ويليامز بشكل لافت بعد، لكن مهاجم أتلتيك بلباو قادر على إظهار قدراته الحقيقة بفضل سرعته ومهارته في إنهاء الهجمات.

بيبي من الرأس الأخضر: يتمتع بيبي لاعب رايو فياكانو الإسباني بخبرة كبيرة في منتخب الرأس الأخضر، كما خاض العديد من التجارب في البرتغال وإنجلترا وتركيا. وقادر الجناح الطائر على مراوغة أي لاعب وضرب أي خط دفاع.

Este Bebé sabe como lançar um foguete! 🚀 O golo que abriu o placar para a vitória de Cabo Verde sobre Burkina Faso na #TotalEnergiesAFCONQ2023! 🇨🇻🦈 pic.twitter.com/Cbal0Vmord — CAF – PT (@CAF_Online_PT) August 16, 2023