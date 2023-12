هيمنة ليفربول ومانشستر سيتي على أغلى 10 مواجهات في البريميرليغ

تنفق الأندية الإنجليزية لكرة القدم مليارات اليوروهات في كل موسم للتعاقد مع أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعل بعض المواجهات في البريميرليغ الأغلى من حيث قيمة النجوم المشاركين فيها.

وتصدرت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي موسم 2019-2020 قائمة أغلى المواجهات في تاريخ الدوري الممتاز، ووصلت القيمة الإجمالية للاعبي ليفربول ومانشستر سيتي الأساسيين في ذلك الوقت إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 1.5 مليار يورو)، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وفاقت قيمة التشكيلة الأساسية لليفربول في ذلك اليوم مبلغ 800 مليون يورو، وتصدر الهولندي فيرجيل فان دايك وحارس المرمى البرازيلي أليسون، تصنيف أغلى اللاعبين في الملعب، حيث بلغت قيمتهما معا حوالي 265 مليون يورو.

🧵 Day eight of doing a thread of every Premier League club's most iconic PL matches.

Step up, Liverpool. 🔴 #LFC

Liverpool 3-1 Manchester City (2019)pic.twitter.com/vAk2ueZyu5

— The Sportsman (@TheSportsman) April 6, 2023