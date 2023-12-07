مكافحة المنشطات الإيطالية تطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات

يواجه الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عقوبة الايقاف لفترة طويلة بسبب تعاطيه المنشطات في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي -اليوم الخميس- أن النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات طلبت حظر بوغبا لمدة 4 سنوات، وهي أشد عقوبة منصوص عليها لهذا النوع من الجرائم بموجب المادة 11.2-الفقرة 1 من قانون مكافحة المنشطات الإيطالي.

وكان قد تم إيقاف الدولي الفرنسي بشكل مؤقت منذ 11 سبتمبر/أيلول الماضي من هذا العام بسبب سقوطه في اختبار المنشطات بعد أن ثبت تناوله هرمون التستوستيرون المحظور.

وخضع بوغبا لاختبار بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري في 20 آب/أغسطس. ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

🟥 #آخر_خبر | الادعاء في لجنة مكافحة المنشطات الإيطالية 🇮🇹 يطالب بإيقاف الفرنسي 🇫🇷 بول بوغبا @paulpogba لمدة 4⃣ سنوات بعد ثبوت تعاطيه المنشطات pic.twitter.com/axh240OqzD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 7, 2023

لا اتفاق على تخفيف العقوبة

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه كان هناك حديث عن اتفاق محتمل بين اللاعب والسلطات الإيطالية لتقليص مدة الحظر إلى عامين لكن المفاوضات لم تنجح.

ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب، أن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

وفي حال الحظر لمدة 4 سنوات، لن يعود اللاعب المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018 إلى الملاعب حتى عام 2027، وسيكون عمره في ذلك الوقت 34 عاما.

يذكر أن لاعب مانشستر يونايتد سابقا، لم يشارك مع اليوفي هذا الموسم في الدوري سوى في مباراتين أمام أوديني وبولونيا ولعب 52 دقيقة فقط.