صلاح وحكيمي وأوسيمين يتنافسون على جائزة الأفضل بأفريقيا

حصر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، المنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023 بين الثلاثي، المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وتوّج حكيمي بلقب بطل الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، وتألق مع منتخب بلاده "أسود الأطلس" في مونديال قطر ببلوغه نصف النهائي وإنهائه في مركز رابع تاريخي.

الأفضل هذا العام. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي (رجال).#CAFAwards2023 pic.twitter.com/D0gKvpN0x2 — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

أما أوسيمين فظفر بلقبي الهداف والبطل في الدوري الإيطالي مع نابولي، وحل صلاح رابعا في لائحة الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول.

وكان الثلاثي ضمن قائمة من 10 لاعبين بينهم 4 مغاربة هم فضلا عن حكيمي، حارس المرمى ياسين بونو ويوسف النصيري وسفيان أمرابط، إلى جانب الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب العام الماضي، والكاميرونيين فنسان أبو بكر وفرانك أنغيسا.

حارس المرمى نصف الفريق! ✅ نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة حارس مرمى (رجال).#CAFAwards2023 pic.twitter.com/FEPTtjKn3C — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

أفضل حارس مرمى

واختير ياسين بونو، المتوج مع إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى، مع المصري محمد الشناوي المتوج مع فريقه الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، والكاميروني أندري أونانا الذي توج بطلا لكأس إيطاليا ووصيفا لدوري الأبطال مع إنتر ميلان.

الاختيار بينهم ليس سهلاً. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل مدرب (رجال).#CAFAwards2023 pic.twitter.com/AGe59WI1FI — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

أفضل مدرب

وضمت اللائحة النهائية لجائزة أفضل مدرب، المغربي وليد الركراكي، صانع إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر، والجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الأفريقي وكأس السوبر الأفريقية، والسنغالي أليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانغا أبطال القارة السمراء قبل عامين.

المستقبل مشرق للغاية. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب (رجال).#CAFAwards2023 pic.twitter.com/WQi2PEzvkA — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

أفضل لاعب واعد

وحل المغاربة أيضا في اللائحة النهائية لجائزة أفضل لاعب واعد في شخص جناح ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي إلى جانب السنغاليين لامين كامارا وأمارا ضيوف (كلاهما مع متز الفرنسي).

حان الوقت لحصد ثمار هذا العام، 3 منتخبات مرشحة لنيل المجد. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل منتخب (رجال).#CAFAwards2023 pic.twitter.com/Vq5DeelgD7 — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

المنتخبات

وحضر رجال وسيدات المغرب ضمن لائحة الأفضل على صعيد المنتخبات، حيث يتنافس "أسود الأطلس" مع السنغال وغامبيا، و"سيدات الأطلس" اللواتي بلغن ثمن نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى في تاريخهن" مع نيجيريا وجنوب أفريقيا، وجميعها خرجت من دور الـ16.

ذهب إفريقيا الذي لا يصدأ. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة (رجال).#CAFAwards2023 pic.twitter.com/PIWXirkJXX — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

أفضل لاعب محلي

محليا، انحصرت قائمة المنافسة على جائزة أفضل لاعب بين فيستون ماييلي (بيراميدز المصري)، من الكونغو الديمقراطية والجنوب أفريقي بيرسي تاو (الأهلي) وبيتر شالوليلي (صنداونز الجنوب أفريقي).

عام كامل من الكفاح. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل نادٍ (رجال).#CAFAwards2023 pic.twitter.com/NTXRIEbJ7f — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

أما جائزة أفضل ناد فيتنافس عليها الأهلي، بطل دوري الأبطال، وصنداونز، بطل المسابقة الحديثة، دوري أفريقيا، والوداد البيضاوي المغربي وصيفهما.

أفضل لاعبة

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا (برشلونة الإسباني) والجنوب أفريقية ثيمبي كغاتلانا (لويسفيل الأميركي) والزامبية باربرا باندا (شنغهاي شينغلي الصيني).

المجد يناديهم. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا.#CAFAwards2023" pic.twitter.com/HHy0Y0o2KP — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

وشملت لائحة أفضل فريق في فئة السيدات صنداونز بطل دوري الأبطال وسبورتنغ الدار البيضاء المغربي وصيفه ومواطنه الجيش الملكي، وأفضل مدرب، الفرنسي رينالد بيدروس (المغرب) وديزيريه إيليس (جنوب أفريقيا) وجيري تشابالالا (صنداونز).

دائما ما يحافظون على أمال جماهيرهم وزملائهم. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/f4PuEhqptN — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

أما أفضل حارسة مرمى، فانحصرت المنافسة بين المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي) والنيجيرية تشياماكا نادوزي (باريس أف سي الفرنسي) وأنديلي دلاميني (صنداونز)، في حين تتنافس المغربية نسرين الشاد (ليل الفرنسي) والغانية كومفورت ييبواه (أمبيم داركوا الغاني) والنيجيرية ديبوراه أبيودون (بيتسبورغ بانثرز الأميركي) على جائزة أفضل واعدة.

وسيحدّد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.

ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة مراكش المغربية.