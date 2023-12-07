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صلاح وحكيمي وأوسيمين يتنافسون على جائزة الأفضل بأفريقيا

كومبو للاعبين Mohamed salah achraf hakimi Victor Osimhen
حكيمي (يمين) وأوسيمين (وسط) وصلاح يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023 (غيتي)
7/12/2023

حصر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، المنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023 بين الثلاثي، المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وتوّج حكيمي بلقب بطل الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، وتألق مع منتخب بلاده "أسود الأطلس" في مونديال قطر ببلوغه نصف النهائي وإنهائه في مركز رابع تاريخي.

أما أوسيمين فظفر بلقبي الهداف والبطل في الدوري الإيطالي مع نابولي، وحل صلاح رابعا في لائحة الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول.

وكان الثلاثي ضمن قائمة من 10 لاعبين بينهم 4 مغاربة هم فضلا عن حكيمي، حارس المرمى ياسين بونو ويوسف النصيري وسفيان أمرابط، إلى جانب الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب العام الماضي، والكاميرونيين فنسان أبو بكر وفرانك أنغيسا.

أفضل حارس مرمى

واختير ياسين بونو، المتوج مع إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى، مع المصري محمد الشناوي المتوج مع فريقه الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، والكاميروني أندري أونانا الذي توج بطلا لكأس إيطاليا ووصيفا لدوري الأبطال مع إنتر ميلان.

أفضل مدرب

وضمت اللائحة النهائية لجائزة أفضل مدرب، المغربي وليد الركراكي، صانع إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر، والجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الأفريقي وكأس السوبر الأفريقية، والسنغالي أليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانغا أبطال القارة السمراء قبل عامين.

أفضل لاعب واعد

وحل المغاربة أيضا في اللائحة النهائية لجائزة أفضل لاعب واعد في شخص جناح ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي إلى جانب السنغاليين لامين كامارا وأمارا ضيوف (كلاهما مع متز الفرنسي).

المنتخبات

وحضر رجال وسيدات المغرب ضمن لائحة الأفضل على صعيد المنتخبات، حيث يتنافس "أسود الأطلس" مع السنغال وغامبيا، و"سيدات الأطلس" اللواتي بلغن ثمن نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى في تاريخهن" مع نيجيريا وجنوب أفريقيا، وجميعها خرجت من دور الـ16.

أفضل لاعب محلي

محليا، انحصرت قائمة المنافسة على جائزة أفضل لاعب بين فيستون ماييلي (بيراميدز المصري)، من الكونغو الديمقراطية والجنوب أفريقي بيرسي تاو (الأهلي) وبيتر شالوليلي (صنداونز الجنوب أفريقي).

أما جائزة أفضل ناد فيتنافس عليها الأهلي، بطل دوري الأبطال، وصنداونز، بطل المسابقة الحديثة، دوري أفريقيا، والوداد البيضاوي المغربي وصيفهما.

أفضل لاعبة

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا (برشلونة الإسباني) والجنوب أفريقية ثيمبي كغاتلانا (لويسفيل الأميركي) والزامبية باربرا باندا (شنغهاي شينغلي الصيني).

وشملت لائحة أفضل فريق في فئة السيدات صنداونز بطل دوري الأبطال وسبورتنغ الدار البيضاء المغربي وصيفه ومواطنه الجيش الملكي، وأفضل مدرب، الفرنسي رينالد بيدروس (المغرب) وديزيريه إيليس (جنوب أفريقيا) وجيري تشابالالا (صنداونز).

أما أفضل حارسة مرمى، فانحصرت المنافسة بين المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي) والنيجيرية تشياماكا نادوزي (باريس أف سي الفرنسي) وأنديلي دلاميني (صنداونز)، في حين تتنافس المغربية نسرين الشاد (ليل الفرنسي) والغانية كومفورت ييبواه (أمبيم داركوا الغاني) والنيجيرية ديبوراه أبيودون (بيتسبورغ بانثرز الأميركي) على جائزة أفضل واعدة.

وسيحدّد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.

ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة مراكش المغربية.

المصدر : مواقع إلكترونية