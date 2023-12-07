بعد سانتوس البرازيلي.. أندية عريقة ذاقت مرارة الهبوط للدرجة الثانية

عاشت جماهير نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم صدمة كبيرة بعد هبوط فريقها إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه، منذ ما يزيد عن قرن من تأسيسه.

وودّع سانتوس، حامل اللقب 8 مرات، منافسات دوري النخبة بخسارته على يد فورتاليزا 1-2 في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة. وأنهى الفريق -السابق للنجم نيمار مهاجم الهلال السعودي حاليا والأسطورة الراحل بيليه- الموسم في المركز الـ 17 برصيد 43 نقطة فقط.

ولم تتقبل جماهير سانتوس الغاضبة سقوط فريقها الكارثي وقامت بإحراق حافلة النادي وعدد من سيارات اللاعبين خارج ملعب فيلا بالميرو.

For the first time in their 111-year history, Santos have been relegated to the Brazilian second division 💔 (via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/MX0vdQgsaM — B/R Football (@brfootball) December 7, 2023

حدث مؤلم جداً هبوط نادي الملوك "سانتوس" للدرجة الثانية للمرة الاولى في تاريخه .#SantosFC pic.twitter.com/9pWzpuxecN — 🇧🇷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 🇧🇷 الكرة البرازيلية™ (@Brazil_newZ) December 7, 2023

وبهذا الهبوط الدرامي، انضم سانتوس لأبرز الأندية العريقة في العالم التي ذاقت مرارة الهبوط الأول لدوري الدرجة الثانية.

بايرن ميونيخ الألماني: موسم 1955-1956

في عام 1955، عانى الفريق البافاري من الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز 16 في الدوري، لكنه لم يستمر كثيرا بعيدا عن الأضواء وعاد في العام التالي ليستعيد مكانه في الدرجة الأولى لكرة القدم الألمانية.

مانشستر يونايتد الإنجليزي: موسم 1973-1974

بعد 6 سنوات من فوزه بلقب كأس أوروبا للأندية عام 1968، عانى مانشستر يونايتد من هبوط صادم في عام 1974 نتيجة تراجع أدائه بشكل غير معهود.

أولمبيك مرسيليا الفرنسي: موسم 1994-1995

واجه مرسيليا، وهو النادي الفرنسي الوحيد في التاريخ الفائز بدوري أبطال أوروبا، الهبوط إلى الدرجة الثانية في مناسبتين عامي 1959 و1994. وجاء الهبوط الثاني نتيجة تورط النادي في فضيحة التلاعب بالمباريات.

أتلتيكو مدريد الإسباني: موسم 1999-2000

عانى "الروخي بلانكوس" من جحيم الدرجة الثانية موسم 1999-2000 استغرق الأمر عامين حتى يعود الفريق إلى الدرجة الأولى.

يوفنتوس الإيطالي: 2005-2006

كان يوفنتوس أحد أفضل الفرق في أوروبا في عام 2006 عندما فاز بلقبه الـ20 في الدوري الإيطالي. لكنه بسبب تورط مسؤوليه في فضيحة "كالتشيوبولي" الشهيرة وجد نفسه في دوري الدرجة الثانية وجردّ أيضا من اثنين من ألقابه. وبعد موسم واحد فقط عاد فريق "السيدة العجوز" إلى مصاف النخبة.

تم تجريد يوفنتوس من لقبي عامي 2004-05 و 2005-06 كجزء من فضيحة كالتشيوبولي ، والتي شهدت أيضا هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية. — عالم يوفنتوس ١٨٩٧ (@FCJW1897) December 13, 2018

كورينثيانز البرازيلي: موسم 2006-2007

كان الفريق بحاجة لفوز على غريميو لضمان البقاء، لكن الهزيمة حسمت مصيره وهبط للدرجة الثانية بعد عامين فقط من فوزه بالبطولة البرازيلية.

بعد موسمين، عاد كورينثيانز إلى الدرجة الأولى، وفي عام 2011 فاز بلقب الدوري ليستعيد مكانته مرة أخرى في قمة كرة القدم البرازيلية.

نيوكاسل الإنجليزي: موسم 2008-2009

في ذلك الموسم، سجل نيوكاسل تحت قيادة نجمه السابق آلان شيرر، 7 انتصارات فقط، مما تسبب في فقدان مكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وفي 5 أبريل/نيسان عام 2010، صعد الفريق مجددا لدوري الدرجة الأولى.

ريفر بلايت الأرجنتيني: 2010-2011

كان سقوط ريفر بلايت أحد أكبر الأندية في الأرجنتين أحد أكثر حالات الهبوط إثارة للصدمة على الإطلاق.

في نهاية موسم 2011، أتيحت للفريق فرصة تجنب الهبوط ضد أتلتيكو بيلغرانو لكنه خسر 1-3 في مجموع المباراتين، وهبط إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ تأسيسه عام 1901.

بالميراس البرازيلي: 2012

على الرغم من فوزه بكأس البرازيل عام 2012، خاض بالميراس مواجهة مصيرية لأجل ضمان البقاء ضد فلامنغو في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، لكنه اكتفى بالتعادل 2-2 وغادر دوري الأضواء للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2002.