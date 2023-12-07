أندية لم تغادر دوري الدرجة الأولى

رصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية عددا من أندية كرة القدم العريقة التي لم تغادر دوري الدرجة الأولى منذ تأسيسها مثل ريال مدريد وبرشلونة أو تلك التي لم تهبط منذ عقود.

وهبط نادي سانتوس البرازيلي إلى الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه منذ 111 عاما بخسارته أمام منافسه فورتاليزا (2-1)، الأمر الذي تسبب بفوضى كبيرة في الشوارع وغضب من جماهير النادي.

El 12.11.1950 el @Atleti consiguió una histórica victoria sobre el @realmadrid por 3-6 en Chamartín, con goles de Carlsson, Mújica, Ben Barek (2), Pérez-Payá y Escudero. Inolvidable el baile de Ben Barek en el 6º ⚽. Esa campaña el Atleti ganó la liga.#HistoriaATM #TalDiaComoHoy pic.twitter.com/WppsuRYONN — Peña Bendita Locura (@BenditalocuraAt) November 12, 2023

1-ريال مدريد

تأُسس عام 1902، واختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، فاز بالدوري الإسباني 35 مرة (رقم قياسي)، و20 مرة بكأس ملك إسبانيا، وأحرز رقما قياسيا بحيازته 14 بطولة في دوري أبطال أوروبا.

في عام 1929، انطلق الدوري الإسباني لكرة القدم، ومعه انطلقت رحلة ريال مدريد إلى يومنا هذا.

Tal día como hoy en 1950 se produciría la mayor remontada de la historia del Real Racing club en una eliminatoria consiguiendo dar la vuelta a un 4-1 frente al FC Barcelona y además lo hicieron jugando en Segunda División. Aquí va un hilo de lo sucedido #HiloRRC 👇 pic.twitter.com/CNiX3amIBd — Solo Racing Blog (@SoloRacingBlog) May 7, 2023

2-برشلونة

تأسس النادي عام 1899 على يد مجموعة من اللاعبين من 4 جنسيات سويسرية وإنجليزية وألمانية وإسبانية بقيادة الإسباني ذي الأصول السويسرية خوان غامبر.

فاز بـ27 لقب دوري، وبرقم قياسي في كأس إسبانيا بـ31 لقبا، كما حقق 17 لقبًا قاريًا أوروبيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وهو النادي الأوروبي الوحيد الذي لعب كرة القدم القارية في كل موسم منذ عام 1955.

3-أتلتيك بيلباو

هو نادي كرة قدم إسباني من مدينة بيلباو في شمال إسبانيا. أسسه المغتربون البريطانيون عام 1898. لم يهبط إلى الدرجة الثانية في الدوري الإسباني مُنذ بدايته حتى الآن.

4-بايرن ميونخ

هو أكثر فرق كرة القدم الألمانية تتويجاً بالألقاب حتى يومنا هذا (33 لقبا)، وبكأس ألمانيا في 20 مناسبة، كما استطاع الحصول على 6 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

تأسس بايرن ميونخ في 27 فبراير/شباط 1900، وصعد إلى الدوري الألماني (البوندسليغا) في 1965 ولم يغادره أبدا.

5-مانشستر يونايتد

تأسس مانشستر يونايتد في الأول من مارس/آذار من عام 1878، وكان يسمى النادي آنذاك باسم نويتن هيث.

انضم إلى بطولة الدوري الإنجليزي عام 1891 وهي السنة التي تأسست وانطلقت فيها هذه البطولة، ولعب اليونايتد بدوري الدرجة الأولى بشكل متتال منذ عام 1938.

يتربع مانشستر يونايتد على عرش صدارة الفرق الفائزة بالدوري الإنجليزي برصيد 20 مرة.

6-أرسنال

تأسس عام 1886، يحمل لقب "المدفعجية"، فاز بلقبي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي 13 مرة في كل مسابقة.

Arsenal League and FA Cup Double Winners Parades: 1970/1971 🏆🏆

1997/1998 🏆🏆

2001/2002 🏆🏆#COYG pic.twitter.com/obBKSSFVPq — Arsenal Watch (@Arsenal_Watch1) May 25, 2020

انتقل للدوري الأول عام 1904 وسقط في 1913، ثم صعد للدوري الأول مجددا عام 1919 وظل فيه إلى يومنا هذا.

7-ليفربول

تأسس في عام 1892 في المدينة التي يحمل اسمها، وكان الفضل في تأسيسه لجون هولدينغ الرئيس الأول للنادي.

احتل الريدز المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا بالدوري بجميع أسمائه، حيث فاز به 19 مرة.

ظل النادي بين صعود وهبوط حتى صعد إلى الدوري الأول في 1962 ولم يغادره أبدا.

8-توتنهام

تأسس في الخامس من سبتمبر/أيلول 1882 تحت اسم نادي "هوتسبير"، يُعد الفريق الرابع من حيث عدد البطولات بعدما فاز بـ26 لقبا.

Tottenham Hotspur Youth team 1965/66 pic.twitter.com/cD6hKgBIZc — kevin hill (@kevhillsy) January 7, 2021

دخل إلى الدوري الإنجليزي في عام 1908 وعند دخوله للدوري الرسمي صعد في السنة الأولى إلى الدرجة العليا واستمر حتى موسم 1914-1915 عندما تم إنزاله للدرجة الأولى.

في عام 1977 هبط الفريق إلى القسم الثاني لأول مرة منذ 1951 لكنه عاد بسرعة إلى القسم الأول بعد أن حل ثالثا في 1978 وظل في الدوري.

9-أياكس أمستردام

تأسس في 18 مارس/آذار 1900 على يد فلوريس ستيمبل وكارل ريسير وهان ديد. يلعب أياكس أمستردام في الدوري الهولندي الممتاز.

استطاع النادي الوصول إلى الدرجة الأعلى في منافسات كرة القدم في هولندا في سنة 1911 ولم يغادرها على الاطلاق.

10-بوكا جونيور

نادي بوكا جونيورز هو أحد أندية كرة القدم الأرجنتينية، يقع مقره في مدينة بوينس آيرس. تأسس الفريق في الثالث من أبريل/نيسان 1905.

يحتل نادي بوكا جونيورز المركز الثالث في ترتيب الرقم القياسي العالمي لعدد البطولات القارية.

يلعب الفريق في الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى واستطاع الوصول إلى دوري الدرجة الأولى المحلي في عام 1913 وما زال ينشط فيه محققا العديد من الألقاب.