أرسنال ملك الانتصارات في الوقت القاتل بالبريميرليغ

تحول تسجيل الأهداف في الدقيقة 90 وفي الوقت المحتسب بدل الضائع لخطف النقاط الثلاث إلى اختصاص نادي أرسنال الإنجليزي الذي بات يتربع بفضل ذلك على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق "المدفعجية" فوزا قاتلا على لوتون تاون العنيد بـ4 أهداف مقابل 3، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسمح هذا الفوز لأرسنال بتصدر الدوري بعد خوض 15 مباراة في الدوري.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات الرياضية، أن انتصارات الوقت القاتل لأرسنال جعلته يحقق رقما قياسيا مميزا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

5 – @Arsenal are the first team in Premier League history to win five games in a single calendar year thanks to goals scored in the 90th minute or later. Character. pic.twitter.com/FKCvhqedfQ — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2023

انتصارات "المدفعجية" القاتلة في 2023:

22 يناير/كانون الثاني: فوز على مانشستر يونايتد 3-2، حيث سجل له إدوارد نيكيتاه هدف الفوز في الدقيقة 90.

فوز على مانشستر يونايتد 3-2، حيث سجل له إدوارد نيكيتاه هدف الفوز في الدقيقة 90. 18 فبراير/شباط: فوز على أستون فيلا 4-2، بعدما سجل أرسنال هدفين، الأول بالنيران الصديقة بإمضاء الحارس إيميليانو مارتينيز (90+3) وغابرييل مارتينيلي (90+8).

1' ⚽ Arsenal 0-1 Bournemouth

57' ⚽ Arsenal 0-2 Bournemouth

62' ⚽ Arsenal 1-2 Bournemouth

70' ⚽ Arsenal 2-2 Bournemouth

90+7' ⚽ Arsenal 3-2 Bournemouth THIS IS THE STUFF OF CHAMPIONS FOOTBALL BLOODY HELL!! pic.twitter.com/wStAz7aDGN — FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 4, 2023

الرابع من مارس/آذار: فوز على حساب بورنموث 3-2، حيث سجل ريس نيلسون هدف الفوز (90+7).

فوز على حساب بورنموث 3-2، حيث سجل ريس نيلسون هدف الفوز (90+7). الثالث من سبتمبر/أيلول: فاز أرسنال على مانشستر يونايتد 3-1 في الجولة الرابعة، حيث سجل هدفيه الثاني والثالث في الدقيقتين 90+6 و90+11 عبر نجميه ديكلان رايس (90+6) وغابرييل جيسوس (90+11).

Match Highlights 🎥 Arsenal 3-1 Manchester United 🔴 Martin Ødegaard (28')⚽️

🔴 Declan Rice(90-6') ⚽️

🔴 Gabriel Jesus (90+11')⚽️ 🟢 Marcus Rashford (27')⚽️ Arsenal come from behind to hand Man United a second loss of the season.#ARSMUN #ARSMNUpic.twitter.com/5zNpgypeIG — Sports Matrix 360° 𝕏 (@sportsmatrix360) September 4, 2023