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أرسنال ملك الانتصارات في الوقت القاتل بالبريميرليغ

ديكلان رايس محتفلا بهدفه بمرمى لوتون تاون في الوقت القاتل (الفرنسية)
7/12/2023

تحول تسجيل الأهداف في الدقيقة 90 وفي الوقت المحتسب بدل الضائع لخطف النقاط الثلاث إلى اختصاص نادي أرسنال الإنجليزي الذي بات يتربع بفضل ذلك على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق "المدفعجية" فوزا قاتلا على لوتون تاون العنيد بـ4 أهداف مقابل 3، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسمح هذا الفوز لأرسنال بتصدر الدوري بعد خوض 15 مباراة في الدوري.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات الرياضية، أن انتصارات الوقت القاتل لأرسنال جعلته يحقق رقما قياسيا مميزا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتصارات "المدفعجية" القاتلة في 2023:

 

  • 22 يناير/كانون الثاني: فوز على مانشستر يونايتد 3-2، حيث سجل له إدوارد نيكيتاه هدف الفوز في الدقيقة 90.
  • 18 فبراير/شباط: فوز على أستون فيلا 4-2، بعدما سجل أرسنال هدفين، الأول بالنيران الصديقة بإمضاء الحارس إيميليانو مارتينيز (90+3) وغابرييل مارتينيلي (90+8).

  • الرابع من مارس/آذار: فوز على حساب بورنموث 3-2، حيث سجل ريس نيلسون هدف الفوز (90+7).
  • الثالث من سبتمبر/أيلول: فاز أرسنال على مانشستر يونايتد 3-1 في الجولة الرابعة، حيث سجل هدفيه الثاني والثالث في الدقيقتين 90+6 و90+11 عبر نجميه ديكلان رايس (90+6) وغابرييل جيسوس (90+11).

  • الخامس من ديسمبر/كانون الأول: فوز على حساب لوتون تاون في الجولة الـ15 بنتيجة 4-3، حيث سجل ديكلان رايس هدف الفوز القاتل (90+7).
المصدر : مواقع إلكترونية