أرسنال ملك الانتصارات في الوقت القاتل بالبريميرليغ

تحول تسجيل الأهداف في الدقيقة 90 وفي الوقت المحتسب بدل الضائع لخطف النقاط الثلاث إلى اختصاص نادي أرسنال الإنجليزي الذي بات يتربع بفضل ذلك على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق "المدفعجية" فوزا قاتلا على لوتون تاون العنيد بـ4 أهداف مقابل 3، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسمح هذا الفوز لأرسنال بتصدر الدوري بعد خوض 15 مباراة في الدوري.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات الرياضية، أن انتصارات الوقت القاتل لأرسنال جعلته يحقق رقما قياسيا مميزا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

5 – @Arsenal are the first team in Premier League history to win five games in a single calendar year thanks to goals scored in the 90th minute or later. Character. pic.twitter.com/FKCvhqedfQ

