ميسي يتوج بجائزة رياضي العام من مجلة "تايم" الأميركية

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة رياضي العام من مجلة "تايم" الأميركية بسبب تأثيره الإيجابي على كرة القدم في الولايات المتحدة منذ انضمامه -هذا الصيف- إلى إنتر ميامي الأميركي.

وكتبت المجلة "حقق ميسي ما بدا مستحيلا، جعل الولايات المتحدة دولة عاشقة لكرة القدم".

وترك ميسي تأثيرا فوريا في إنتر ميامي حيث ساعده على الفوز بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي وهو أول لقب كبير في تاريخ الفريق.

كما أثار وصول النجم الأرجنتيني للولايات المتحدة ضجة كبيرة خارج الملعب، لترتفع نسبة مشاهدة المباريات ومبيعات التذاكر وقمصان إنتر ميامي بشكل مطرد.

-Footballers who have won BOTH Laureus and Time’s Athlete of the Year:

وغادر ميسي -الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته- باريس سان جيرمان في يوليو/تموز الماضي، لينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

ولم يخف ميسي -الفائز مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022- تعلّقه بنادي طفولته برشلونة، حيث أكد أن خيار عودته إليه بعد تجربة قضاها مع باريس سان جيرمان كان الخيار الأول، لكنه فضل إنتر ميامي بعد اقتناعه باستحالة إتمام الصفقة مع إدارة لابورتا لأسباب اقتصادية، وهذه المعطيات دفعته ليتخذ قرارا يغنيه من اختبار نفس الموقف الذي عاشه عند مغادرته النادي الكتالوني.

David Beckham reveals he arrived at Inter Miami training every day at 7am after signing Lionel Messi to watch him 'go about everything he does' pic.twitter.com/4wozo3cfTj

— Nazuk-🦋 (@miss_nazuk) November 30, 2023