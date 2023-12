منتخب مصر وأمل العودة إلى منصة التتويج في أمم أفريقيا 2023

يمني منتخب مصر لكرة القدم النفس بالعودة إلى منصة التتويج في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بعد أن غاب عنها منذ 2010 تاريخ آخر فوزه بلقبه السابع والأخير بالكأس الأفريقية في نسخة أنغولا.

وانتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كرة القدم إثر فوزه على غينيا 2-1، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة بعد الفوز في مواجهته الأخيرة على إثيوبيا 1-0.

وهذه هي المشاركة الـ26 لمنتخب مصر بنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتخوض مصر البطولة في المجموعة الثانية إلى جانب كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تقدم منتخب مصر للمركز الـ33 عالميا والمركز الخامس أفريقيا.

تأسس الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 1921 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1923 وانضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 1957، كان أول رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هو جعفر والي باشا.

ولعب منتخب مصر مباراته الأولى يوم 28 أغسطس/آب 1920 أمام إيطاليا وهُزم بنتيجة 1-2.

وفي الفترة بين 1958 و1971، لعب المنتخب المصري تحت لواء الجمهورية العربية المتحدة، وهو الاتحاد السابق بين دولتي مصر وسوريا.

منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية، شاركت مصر بصورة شبه دائمة في البطولات، إذ سجلت حضورها في 26 بطولة من أصل 34. ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في التتويج، وذلك بإحرازه الكأس 7 مرات.

واحتضنت مصر كأس أمم أفريقيا 5 مرات، مما يجعلها الأكثر تنظيما للبطولة الأفريقية.

بدأ تاريخ المنتخب المصري بتحقيق بطولتي 1957 و1959 بسهولة، لتصوم بعدها 27 عاما، قبل أن تعود مجددا لمنصة التتويج مع جيل الثمانينيات في بطولة عام 1986 على ملعب القاهرة الدولي.

وفي النسخ من 1988 حتى 1996، لم يكن "الفراعنة" في أحسن أحوالهم ولم يتمكنوا من الوصول للمربع الذهبي في أي من النسخ الخمس السابقة قبل أن تحرز اللقب الرابع لها في بوركينا فاسو 1998 في بطولة لم تستقبل فيها شباك مصر سوى هدف واحد فقط.

وانتظرت مصر 8 سنوات لتعود إلى طريق التتويج مع الجيل الذهبي الحديث للمنتخب ليحرز "الثلاثية التاريخية"، ويحقق بطولة 2006 في مصر، و2008 في غانا، و2010 في أنغولا.

كانت مصر أول منتخب وطني أفريقي يخوض نهائيات كأس العالم، وتعود مشاركته الأولى إلى مونديال 1934 في إيطاليا.

وفي أول ظهور للمنتخب في المونديال الإيطالي، خسر أمام المجر صاحبة السمعة الكبيرة آنذاك بنتيجة 2-4. وأحرز المصري عبد الرحمن فوزي أول ثنائية أفريقية في كأس العالم.

