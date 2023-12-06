منتخب مصر وأمل العودة إلى منصة التتويج في أمم أفريقيا 2023

يمني منتخب مصر لكرة القدم النفس بالعودة إلى منصة التتويج في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، بعد أن غاب عنها منذ 2010 تاريخ آخر فوزه بلقبه السابع والأخير بالكأس الأفريقية في نسخة أنغولا.

وانتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كرة القدم إثر فوزه على غينيا 2-1، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة بعد الفوز في مواجهته الأخيرة على إثيوبيا 1-0.

وهذه هي المشاركة الـ26 لمنتخب مصر بنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتخوض مصر البطولة في المجموعة الثانية إلى جانب كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تقدم منتخب مصر للمركز الـ33 عالميا والمركز الخامس أفريقيا.

منتخب مصر يتقدم مركزين في تصنيف فيفا الشهري ليصبح الـ33 عالميا 🇪🇬🔝 pic.twitter.com/TjsJsRaa0N — 💍❤🦅🇪🇬heba (@heba0_sayed) November 30, 2023

التأسيس

تأسس الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 1921 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1923 وانضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 1957، كان أول رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هو جعفر والي باشا.

ولعب منتخب مصر مباراته الأولى يوم 28 أغسطس/آب 1920 أمام إيطاليا وهُزم بنتيجة 1-2.

وفي الفترة بين 1958 و1971، لعب المنتخب المصري تحت لواء الجمهورية العربية المتحدة، وهو الاتحاد السابق بين دولتي مصر وسوريا.

أمم أفريقيا

منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية، شاركت مصر بصورة شبه دائمة في البطولات، إذ سجلت حضورها في 26 بطولة من أصل 34. ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في التتويج، وذلك بإحرازه الكأس 7 مرات.

واحتضنت مصر كأس أمم أفريقيا 5 مرات، مما يجعلها الأكثر تنظيما للبطولة الأفريقية.

كاس امم افريقيا ٢٠٠٦ علي ارضنا.. صورة فيها ذكريات و معاني كتير.. مصر انتهت بعد انتهاء الزمن ده pic.twitter.com/5HqnKRxe9X — Dina Nasser 🇪🇬 (@DinaNasser) July 6, 2019

بدأ تاريخ المنتخب المصري بتحقيق بطولتي 1957 و1959 بسهولة، لتصوم بعدها 27 عاما، قبل أن تعود مجددا لمنصة التتويج مع جيل الثمانينيات في بطولة عام 1986 على ملعب القاهرة الدولي.

#وليد_الفراج

حقق منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا ١٩٩٨ في بوركينا فاسو 🇧🇫 ..

لم أشاهد مصر بأجمل من هذا المنتخب والتشكيلة

بشير التابعي، حسام حسن، ياسر رضوان، أحمد حسن، طارق مصطفى، عبدالظاهر السقا ..

محمد عماره، هاني رمزي، نادر السيد، حازم إمام، سمير كمونه. pic.twitter.com/YJPvcqpgxY — جابر العزامي (@jabier2022) May 22, 2019

وفي النسخ من 1988 حتى 1996، لم يكن "الفراعنة" في أحسن أحوالهم ولم يتمكنوا من الوصول للمربع الذهبي في أي من النسخ الخمس السابقة قبل أن تحرز اللقب الرابع لها في بوركينا فاسو 1998 في بطولة لم تستقبل فيها شباك مصر سوى هدف واحد فقط.

من زمن فات | #مصر تقتنص الـ7 بعد فوزها على غانا في المباراة النهائية من #كأس_أمم_أفريقيا المقامة في أنغولا في مثل هذا اليوم عام 2010 pic.twitter.com/87r3sQXwg6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 31, 2022

وانتظرت مصر 8 سنوات لتعود إلى طريق التتويج مع الجيل الذهبي الحديث للمنتخب ليحرز "الثلاثية التاريخية"، ويحقق بطولة 2006 في مصر، و2008 في غانا، و2010 في أنغولا.

منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2008 🇪🇬🔥 6 مباريات 🏟️

5 فوز ✅

1 تعادل 🤝

البطل 🏆

أفضل لاعـب ⬅️ حسني عبد ربه ⭐️

أفضل حارس ⬅️ عصام الحضري 🧤 البطولة الأفضل للمنتخب المصري في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.. هل تتفق؟🤔 pic.twitter.com/FofDBJ0uaf — Transfer Market 🗞️ (@TransferMarkket) October 17, 2023

كأس العالم

كانت مصر أول منتخب وطني أفريقي يخوض نهائيات كأس العالم، وتعود مشاركته الأولى إلى مونديال 1934 في إيطاليا.

وفي أول ظهور للمنتخب في المونديال الإيطالي، خسر أمام المجر صاحبة السمعة الكبيرة آنذاك بنتيجة 2-4. وأحرز المصري عبد الرحمن فوزي أول ثنائية أفريقية في كأس العالم.

This man has been bragging about his goal in the World Cup Egypt vs Netherlands every chance he gets since 1990! I admire the persistence That was the last time Egypt actually got a point in a world cup game.. sad story! https://t.co/Mg8s7F3pHr — Nees (@Nees_MM) June 12, 2020

وبعد 56 عاما من الانتظار، عادت مصر للظهور في كأس العالم في مونديال إيطاليا 1990 وتعادل الفراعنة مع كل من هولندا (1-1)، وأيرلندا (0-0)، قبل أن يخسروا أمام إنجلترا (0-1)، لتودع مصر البطولة من الدور الأول.

وعاد الفراعنة للظهور في كأس العالم، للمرة الثالثة في تاريخهم، في نسخة مونديال روسيا 2018.

وفي ظل غياب نجمه الأول محمد صلاح للإصابة، واجه المنتخب المصري -في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى- منتخب الأوروغواي القوي وانهزم بهدف نظيف في الوقت القاتل.

2018: Uruguay 1-0 Egypt in Yekaterinburg 💠 World Cup Group pic.twitter.com/BALmxJv34D — 🇺🇾⚽️🎥 (@ArchiveVideo50) April 29, 2022

حاول المنتخب المصري التعويض في مباراته الثانية أمام منتخب روسيا، لكنه لم يصمد كثيرا وخسر بنتيجة 1-3.

وفي مباراته الثالثة، خسر "أبناء النيل" مرة أخرى أمام الأخضر السعودي بنتيجة 1-2، وسجل صلاح هدفه الثاني ليعادل رقم عبد الرحمن فوزي وينتهي المشوار المصري في كأس العالم من دون أي فوز.

أبرز اللاعبين

ضم المنتخب المصري عديدا من الأساطير الذين صنعوا أمجاد الكرة المصرية من أمثال محمود الخطيب وحسام حسن وإبراهيم حسن ومحمد أبو تريكة وعصام الحضري ومحمد زيدان وحازم إمام وأحمد حسن ووائل جمعة وأحمد حسام (ميدو) وأحمد شوبير ومحمد بركات.

ذكريات الهدف الافتتاحي في كأس أمم إفريقيا 2006 بأقدام الساحر @trikaofficial 🎯💫pic.twitter.com/2rtQRHEuYF — جول مصر – GOAL (@goaleg) November 16, 2023

ويضم المنتخب الحالي عديدا من النجوم، يتقدمهم محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال)، والحارس محمد الشناوي (الأهلي المصري)، ومحمود تريزيغيه (طرابزون سبور التركي)، ومصطفى محمد (نانت الفرنسي)، وعمر مرموش (آنتراخت فرانكفورت الألماني).